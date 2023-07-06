«لارمو» يتفق مع الشركاء المحليين على تشكيل لجان مشتركة لتنسيق جمع المعلومات

القاهرة - بوابة الوسط

اتفق مكتب استرداد أموال الدولة الليبية وإدارة الأصول المستردة (لارمو) مع الشركاء المحليين «على تشكيل لجان مشتركة للعمل بين الشركاء بهدف التنسيق في عمليات جمع المعلومات وتنفيذ الخطط»، وفق ما أعلنه المكتب عبر موقعه على الإنترنت، اليوم الخميس.

جاء الاتفاق خلال الاجتماع الدوري الثاني لمكتب استرداد الأموال وإدارة الأصول المستردة مع مندوبي الشركاء المحليين في مبنى المكتب الرئيسي، اليوم الخميس، وذلك في إطار التنسيق المتقارب والعمل المشترك بين الجانبين.

أجندة اجتماع «لارمو» مع الشركاء المحليين

وناقش الحضور أعمال المكتب المتعلقة باسترداد الأموال وآلية العمل المشترك وطرق مواجهة التحديات القانونية والأمنية المتعلقة بنشاطات المكتب بالإضافة إلى كيفية إدارة الأصول فيما يصب في مصلحة الشعب الليبي وفق «لارمو».

- «لارمو» يطالب المجتمع الدولي بتقديم مزيد من الدعم للمؤسسات المعنية باسترداد الأصول الليبية

وترأس الاجتماع مدير مكتب التعاون الدولي بمكتب استرداد الأموال محمد جمعة، بحضور مندوبي كل من وزارة الخارجية وجهاز الشرطة الدولية «الإنتربول» والمصرف المركزي والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ومجلس الأمن وجهاز المباحث الجنائية.

وأكد مدير عام مكتب «لارمو» محمد رمضان على أهمية التنسيق بين الجهات المعنية والعمل بشكل مشترك نحو تحقيق الأهداف.