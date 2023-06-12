«لارمو» يطالب المجتمع الدولي بتقديم مزيد من الدعم للمؤسسات المعنية باسترداد الأصول الليبية

القاهرة - بوابة الوسط

طالب مكتب استرداد أموال الدولة الليبية وإدارة الأصول المستردة «لارمو» المجتمع الدولي بما في ذلك حكومات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بتقديم مزيد من الدعم للمؤسسات المعنية باسترداد الأصول ومكافحة غسيل الأموال.

وحذر مدير «لارمو» محمد رمضان منسلي في كلمته أمام «المنتدى العربي حول تعزيز الشفافية والحكم الرشيد» بالقاهرة من أنه: «غالبا ما تُستخدم الأموال المنهوبة في تمويل الإرهاب والمنظمات الإجرامية، وبإزالتها من الأنظمة المالية العالمية سنساهم في تحقيق مزيد من الأمن والاستقرار داخل البلدان، وهو ما سينعكس إيجابا على المنطقة والعالم ككل».

وأضاف: «نتفهم بأن المجتمع الدولي قد يواجه أحيانا صعوبة في تحديد الجهات التي يمكن أن يثق بها ويعمل معها، ولكن هذا ليس سببا للسماح لسارقي الثروات بمواصلة نهب الأموال التي كان من الأجدر استثمارها في مشاريع تصب في مصلحة الشعوب».

وأشار مدير عام مكتب استرداد أموال الدولة الليبية إلى «أهمية تكثيف التعاون بين الحكومات والمنظمات الدولية لمكافحة غسيل الأموال وتسهيل عمليات استرداد الأصول»، مشددا على «ضرورة إدارة الأصول المستردة وفقا لأعلى معايير النزاهة وبشفافية مطلقة واعتماد أفضل الممارسات في استثمارها لتلبية الاحتياجات الإنسانية العاجلة وتنفيذ مشاريع تنموية طويلة الأمد تضمن مستقبلا أفضل للأجيال القادمة».

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ولفت محمد منسلي إلى «أهمية تكاتف الجهود من أجل وقف نهب ثروات الشعوب واستعادة الأصول المسروقة لاستثمارها بما يضمن مستقبلا أفضل للأوطان»، مبينا الحاجة إلى دعمكم المجتمع الدولي من «أجل وقف هذه التدفقات المالية غير المشروعة وتوجيه رسالة واضحة لهؤلاء الجناة بأننا لهم بالمرصاد وأنهم لن يتمكنوا من الاستفادة من هذه الأموال على المدى الطويل».