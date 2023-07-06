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«المركزي»: الكبير والمنفي والدبيبة وبن قدارة أكدوا ضرورة الإفصاح عن كافة الإيرادات النفطية

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 06 يوليو 2023, 07:19 صباحا
«المركزي»: الكبير والمنفي والدبيبة وبن قدارة أكدوا ضرورة الإفصاح عن كافة الإيرادات النفطية
اجتماع المنفي مع الكبير والدبيبة وبن قدارة في مقر مصرف ليبيا المركزي، 5 يوليو 2023، (صفحة المصرف على فيسبوك)
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كشف مصرف ليبيا المركزي، تفاصيل اجتماع محافظ المصرف الصديق الكبير، مع رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي ورئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة ورئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط فرحات بن قدارة، مشيرا إلى تأكيدهم ضرورة الإفصاح والشفافية عن كافة الإيرادات النفطية المحصلة، والإجراءات التعاقدية المتخذة من قبل المؤسسة.

وتناول اللقاء الذي عقد أمس الأربعاء، نتائج اجتماع المجلس الأعلى لشؤون الطاقة واعتماده لخطة مؤسسة النفط، والتي تهدف إلى زيادة الإنتاج، حسب بيان المصرف على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الخميس.

وأعرب الحضور عن دعمهم لجهود المؤسسة الوطنية للنفط، مشددين على ضرورة تكاتف جهود مؤسسات الدولة لإنجاح الخطة المعتمدة للمؤسسة.

تشكيل «لجنة مالية عليا»
وقال المجلس الرئاسي أن الاجتماع ناقش ناقش تشكيل «لجنة مالية عُليا» يشارك في عضويتها كل الأطراف الليبية؛ لتنظيم الإنفاق العام وتحديد أولوياته وتعزيز الشفافية.

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وأفاد البيان بأن هذا الإجراء سيسهم في تعزيز الثقة، ويؤسس لبيئة اقتصادية عادلة ومواتية لإجراء انتخابات حرة ونزيهة تحظى بقبول الليبيين كافة.

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