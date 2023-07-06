عقيلة يدعو النواب لجلسة رسمية الإثنين المقبل لمناقشة مقترح لجنة «6+6»

القاهرة - بوابة الوسط

دعا رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، اليوم الأربعاء، أعضاء المجلس لحضور جلسة رسمية بمقره في بنغازي، يوم الإثنين المقبل 10 يوليو الجاري.

وستناقش الجلسة، التي تعقد في الحادية عشرة صباحًا، مقترح اللجنة المشتركة لإعداد القوانين الانتخابية «6+6»، حسب الدعوة الرسمية الموجهة للنواب.

وفي وقت سابق اليوم جدد عقيلة صالح، خلال لقائه أعيان منطقة الأبرق، التأكيد على «أن مجلس النواب أصدر القوانين التي على ضوئها يجري إجراء الانتخابات»، وفق ما نشره المركز الإعلامي لرئيس مجلس النواب.

- مجلس الدولة يجهز مقترح «خارطة طريق المسار التنفيذي للقوانين الانتخابية»

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ورغم ذلك يقول المجلس الأعلى للدولة إنه جهز مقترحًا لـ«خارطة طريق المسار التنفيذي للقوانين الانتخابية»، وسيجري عرضها في الجلسة العادية القادمة للمجلس الأعلى للدولة.

كما قال رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، الأحد الماضي، إن «مجلسي النواب والدولة سيصدران خارطة طريق لإجراء الانتخابات الأسبوع المقبل»، مشيرًا إلى أن هذه الخارطة المرتقبة «ستنبثق عنها حكومة جديدة وقوانين انتخابية».

وفور إعلان مخرجات اجتماعات لجنة «6+6» في مدينة أبوزنيقة المغربية يوم 7 يونيو الماضي، أظهر المشري تحفظات، وبادر بالمطالبة بزيادة التفاهم حول مخرجات اللجنة.