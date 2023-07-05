منظمة الهجرة: دعم العودة الطوعية لـ11 ألف مهاجر في ليبيا خلال 2022

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت المنظمة الدولية للهجرة دعم العودة الطوعية لأكثر من 11 ألف مهاجر غير شرعي من ليبيا إلى 21 دولة خلال العام الماضي.

وقالت في تقرير صدر اليوم الأربعاء عن عملها في ليبيا خلال العام 2022، إن المهاجرين يواجهون تحديات ومخاطر مثل «العنف والاستغلال والاحتجاز التعسفي والظروف المعيشية المحفوفة بالمخاطر وسوء المعاملة على يد المهربين وتجار البشر».

إيقاف أكثر من 24 ألف مهاجر

ولفتت التقرير إلى تقديم المنظمة «مساعدة فورية وطويلة الأجل لضحايا الاتجار والناجين من أعمال العنف القائم على النوع الاجتماعي وللأطفال غير المصحوبين بذويهم وغيرهم من الفئات الضعيفة».

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وتابعت: «العام 2022 كان مستقرا نسبيا، لكنه تميز بتسجيل عدد قياسي من المهاجرين الموقوفين بواقع 24 ألفا و684 شخصا جرى إعادتهم إلى ليبيا بعد محاولتهم الهجرة إلى أوروبا، كما سجل 11 ألفا و412 مهاجرا في عداد المفقودين أو الموتى خلال العام نفسه».