شاهد: شحن وتشغيل محطة كهرباء المعمورة

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، اليوم الأحد، الانتهاء من تشغيل وشحن محطة المعمورة جهد 11/30 ك. ف، في بلدية المعمورة (غرب البلاد).

وأشارت الشركة، في بيان، إلى تجهيز واستبدال معدات جديدة بالقديمة والمتهالكة تحت إشراف ومتابعة إدارة مشروعات توزيع الجفارة، وبالتنسيق مع إدارة الجهد المتوسط الغربية، وإدارة توزيع الجفارة.

مشروع محطة تحويل وازن

على صعيد متصل، أعلنت الشركة العامة للكهرباء، أمس السبت، مواصلة العمل على تنفيذ مشروع محطة تحويل وازن جهد «11/66 ك. ف» في مراحلها الإنشائية.

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وتُجرى الأعمال تحت إشراف ومتابعة إدارة مشروعات توزيع الجبل، وذلك في إطار ضمان استمرارية التغذية الكهربائية لجميع المواطنين، ومواكبة الطلب المتزايد على الطاقة الكهربائية، وفق بيان مقتضب صادر عن شركة الكهرباء.