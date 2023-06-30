الانتهاء من تطوير محطة تحويل الكهرباء في جوددائم

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، اليوم الجمعة، الانتهاء من تطوير محطة تحويل «11/30 ك.ف» في منطقة جوددائم، الواقعة شرق مدينة الزاوية.

وقد شملت عملية التطوير وضع خلايا جديدة بدل القديمة والمتهالكة، حسب بيان الشركة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

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وأشار البيان إلى تنفيذ الأعمال بإشراف ومتابعة إدارة مشروعات توزيع الغربية التابعة للإدارة العامة لمشروعات التوزيع، وبالتنسيق مع إدارة الجهد المتوسط الغربية.

يأتي ذلك ضمن جهود الشركة لتلبية احتياجات المناطق من الطاقة الكهربائية، التي تشهد تزايدا مستمرا نتيجة التوسع فى النشاط العمراني والسكاني.

محطة تحويل الكهرباء في جوددائم بعد التطوير، 30 يونيو 2023، (شركة الكهرباء)