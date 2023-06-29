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«الكهرباء»: شد الأسلاك بمشروع خط نقل الطاقة الرويس – أبوعرقوب

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 29 يونيو 2023, 11:23 مساء
«الكهرباء»: شد الأسلاك بمشروع خط نقل الطاقة الرويس – أبوعرقوب
جانب من عملية شد الأسلاك بمشروع خط نقل الطاقة الرويس – أبوعرقوب (الشركة العامة للكهرباء)
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أعلنت الشركة العامة للكهرباء، اليوم الخميس، استمرار العمل بمشروع خط نقل الطاقة (الرويس أبوعرقوب) جهد 400 ك . ف، من ناحية بئر الغنم.

وأوضحت الشركة، في منشور عبر صفحتها على «فيسبوك»، أن المشروع تنفذه شركة «مصراتة الغد»، بمتابعة وإشراف الإدارة العامة لمشروعات النقل.

- تواصل العمل بمشروع خط نقل الطاقة الرويس - أبوعرقوب
- نقل أسلاك وعوازل لمشروع خط نقل الطاقة الرويس- أبوعرقوب

وأشارت إلى إجراء عملية شد الأسلاك خلال الأيام القليلة الماضية، وجارٍ العمل على استكمال سحب وشد الأسلاك على مسار الخط، وذلك ضمن اهتمامات الشركة ومتابعته لاستكمال خطوط نقل الطاقة جهد 400 ك . ف؛ بهدف تقوية الشبكة بما يضمن مواكبة الطلب المتزايد على الطاقة  الكهربائية.

جانب من عملية شد الأسلاك بمشروع خط نقل الطاقة الرويس – أبوعرقوب (الشركة العامة للكهرباء)
جانب من عملية شد الأسلاك بمشروع خط نقل الطاقة الرويس – أبوعرقوب (الشركة العامة للكهرباء)
جانب من عملية شد الأسلاك بمشروع خط نقل الطاقة الرويس – أبوعرقوب (الشركة العامة للكهرباء)
جانب من عملية شد الأسلاك بمشروع خط نقل الطاقة الرويس – أبوعرقوب (الشركة العامة للكهرباء)
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