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تواصل العمل بمشروع خط نقل الطاقة الرويس - أبوعرقوب

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 10 مايو 2023, 08:16 صباحا
تواصل العمل بمشروع خط نقل الطاقة الرويس - أبوعرقوب
من استكمال العمل بمشروع خط نقل الطاقة الرويس- أبوعرقوب، 9 مايو 2023. (شركة الكهرباء)
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أعلنت الشركة العامة للكهرباء، الثلاثاء، استكمال العمل في مشروع خط نقل الطاقة الرويس- أبوعرقوب جهد «400 ك.ف».

وشملت الأعمال سحب فرقة الخطوط بشركة «مصراتة الغد» أسلاك مسافة 3300 كيلومتر من ناحية بئر الغنم، وفق بيان مقتضب صادر عن شركة الكهرباء، أشار إلى أن هذه الأعمال تجرى تحت إشراف ومتابعة الإدارة العامة لمشروعات النقل.

- نقل أسلاك وعوازل لمشروع خط نقل الطاقة الرويس- أبوعرقوب
- «الكهرباء»: استكمال مشروع خط نقل الطاقة الرويس - أبوعرقوب
- شركة الكهرباء: وصول شحنات مخصصة لمحطات الخمس والرويس وجنوب طرابلس

والسبت، أعلنت شركة الكهرباء في بيان، نقل شحنات كهربائية إلى موقع مشروع خط نقل الطاقة الرويس - أبوعرقوب جهد «400 ك.ف» من ناحية بئر الغنم. وشملت الشحنة أسلاك وعوازل وجرى نقلها عن طريق شركة «مصراتة الغد» بإشراف ومتابعة الإدارة العامة لمشروعات النقل، وذلك تجهيزا لسحب الأسلاك واستكمال ما تبقى من أعمال المشروع.

تواصل العمل بمشروع خط نقل الطاقة الرويس - أبوعرقوب
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