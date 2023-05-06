نقل أسلاك وعوازل لمشروع خط نقل الطاقة الرويس- أبوعرقوب

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، اليوم السبت، نقل شحنات كهربائية إلى موقع مشروع خط نقل الطاقة الرويس أبوعرقوب جهد «400 ك.ف» من ناحية بئر الغنم.

وتشمل الشحنة أسلاك وعوازل وجرى نقلها عن طريق شركة «مصراتة الغد» بإشراف ومتابعة الإدارة العامة لمشروعات النقل، وذلك تجهيزًا لسحب الأسلاك واستكمال ما تبقى من أعمال المشروع، وفق بيان مقتضب صادر عن شركة الكهرباء.

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استكمال مشروع خط نقل الطاقة الرويس - أبوعرقوب

والخميس، أعلنت الشركة العامة للكهرباء استمرار العمل بمشروع خط نقل الطاقة الرويس - أبوعرقوب. وأشارت الشركة في بيان إلى الانتهاء من تركيب ثلاثة أبراج من قبل فرقة التركيبات بشركة «مصراتة الغد» بمتابعة وإشراف الإدارة العامة لمشروعات النقل.

في حين يجرى العمل حاليًا على تركيب باقي الأبراج والتجهيز لسحب الأسلاك. وأشار البيان إلى أن ذلك يأتي ضمن جهود شركة الكهرباء لتطوير شبكة النظام الكهربائي على جهد 400 ك.ف لضمان استقرار الشبكة وزيادة أدائها.

نقل أسلاك وعوازل لمشروع خط نقل الطاقة الرويس- أبوعرقوب، 6 مايو 2023. (شركة الكهرباء)

نقل أسلاك وعوازل لمشروع خط نقل الطاقة الرويس- أبوعرقوب، 6 مايو 2023. (شركة الكهرباء)

نقل أسلاك وعوازل لمشروع خط نقل الطاقة الرويس- أبوعرقوب، 6 مايو 2023. (شركة الكهرباء)