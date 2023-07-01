بالصور.. وصول 5 حاويات كوابل لشركة الكهرباء

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، اليوم السبت، وصول خمس حاويات محملة ببكرات كوابل كهربائية إلى مخازن الشركة الرئيسة عبر ميناء طرابلس البحري.

وأوضحت الشركة في بيان أن هذه الكوابل بأحجام مختلفة لشبكة التوزيع موردة من شركة الصناعات الكهربائية.

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تطوير محطة تحويل شرق الزاوية

ويوم الجمعة، أعلنت الشركة العامة للكهرباء الانتهاء من تطوير محطة تحويل «11/30 ك.ف» في منطقة جوددائم، الواقعة شرق مدينة الزاوية. وشملت عملية التطوير وضع خلايا جديدة بدل القديمة والمتهالكة.

حاويات كوابل كهربائية لدى وصولها لشركة الكهرباء، 1 يوليو 2023. (الصفحة الرسمية للشركة)

حاويات كوابل كهربائية لدى وصولها لشركة الكهرباء، 1 يوليو 2023. (الصفحة الرسمية للشركة)

حاويات كوابل كهربائية لدى وصولها لشركة الكهرباء، 1 يوليو 2023. (الصفحة الرسمية للشركة)

حاويات كوابل كهربائية لدى وصولها لشركة الكهرباء، 1 يوليو 2023. (الصفحة الرسمية للشركة)

حاويات كوابل كهربائية لدى وصولها لشركة الكهرباء، 1 يوليو 2023. (الصفحة الرسمية للشركة)