مساع ليبية لإعادة حق التصويت في «فاو»

القاهرة - بوابة الوسط

عقد النائب الأول لرئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة ووزير الزراعة والثروة الحيوانية المُكلف حسين أعطية القطراني لقاءات مع عدد من وزراء الدول الأعضاء في منظمة الأغذية والزراعة الدولية (فاو) للمساهمة في دعم الموقف الليبي من أجل إعادة حق التصويت في هذا المحفل الهام، وإعادة الدور الريادي لدولة ليبيا في هذه المنظمة الدولية، وفق بيان لوزارة الزراعة.

وشارك القطراني اليوم الجمعة في الإجتماع التشاوري الهام الذي عقده وزراء الإتحاد الإفريقي والإتحاد الأوروبي، على هامش إجتماعات الدورة 43 للمؤتمر العام لـ(فاو)، والتي ستلتئم بمقرها الرئيسي في مدينة روما الإيطالية.

وفي هذه اللقاءات، بحث النائب الأول لرئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة فتح أفاق التعاون في المجالات الزراعية المختلفة.

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وفي منتصف يونيو الماضي،عقدت في القاهرة اجتماعات حكومة الوحدة الوطنية مع «فاو» بشأن تفعيل اتفاقية التعاون العلمي والتقني بين وزارة الزراعة والمنظمة الدولية. وأكد المدير العام المساعد لمنظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (فاو) عبدالحكيم الواعر، في تصريح له، «ضرورة مراجعة كل السياسات المتعلقة بقطاعات الأمن الغذائي والزراعي في ليبيا».

وأشار، خلال اجتماع مع القطراني إلى «وجود فرص للاستفادة من تجارب الدول الأخرى، إلى جانب مراجعة الإستراتيجيات في ظل التحديات الحالية، من بينها الصراع الدائر في أوكرانيا بمنطقة البحر الأسود».