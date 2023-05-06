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«فاو»: ارتفاع أسعار الغذاء العالمية لأول مرة منذ عام

القاهرة - بوابة الوسط السبت 06 مايو 2023, 09:58 صباحا
«فاو»: ارتفاع أسعار الغذاء العالمية لأول مرة منذ عام
علم منظمة الأغذية والزراعة «فاو» أمام مقرها في روما. (أرشيفية: الإنترنت)
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ارتفع مؤشر الأسعار العالمية التابع لمنظمة الأغذية والزراعة «فاو» في أبريل للمرة الأولى منذ عام.

وقالت المنظمة، أمس الجمعة، إن المؤشر الذي يقيس أسعار السلع الغذائية الأكثر تداولا عالميا، بلغ 127.2 نقطة في المتوسط الشهر الماضي مقابل 126.5 في مارس. وكانت قراءة شهر مارس مبدئيا عند126.9 نقطة.

«فاو»: زيادة أسعار السكر واللحوم والأرز
وأضافت الوكالة، ومقرها روما، أن الارتفاع في أبريل يعكس زيادة أسعار السكر واللحوم والأرز، وهو ما بدد تأثير الانخفاضات في أسعار الحبوب والألبان والزيوت النباتية وقال ماكسيمو توريرو، كبير الاقتصاديين في «فاو»، «مع تعافي الاقتصادات من تباطؤ كبير، سيزداد الطلب، مما يؤدي إلى زيادة الضغط على أسعار المواد الغذائية».

وارتفع مؤشر أسعار السكر 17.6% مقارنة بشهر مارس، مسجلا أعلى مستوى له منذ أكتوبر 2011. وقالت المنظمة إن هذا الارتفاع مرتبط بمخاوف من تقلص الإمدادات بعد مراجعات بالخفض لتوقعات الإنتاج في الهند والصين، إلى جانب إنتاج أقل مما سبق توقعه في تايلاند والاتحاد الأوروبي.

وبينما ارتفع مؤشر اللحوم 1.3% على أساس شهري، انخفضت أسعار الألبان 1.7%، والزيوت النباتية 1.3% والحبوب 1.7%. وطغى تراجع الأسعار العالمية لجميع الحبوب الرئيسية على ارتفاع أسعار الأرز.

أسعار الأرز مقلقة للغاية
وقال توريرو «الزيادة في أسعار الأرز مقلقة للغاية، ومن الضروري تجديد مبادرة البحر الأسود لتجنب أي ارتفاعات أخرى في القمح والذرة»، في إشارة إلى اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية.

في تقرير منفصل عن العرض والطلب على الحبوب، توقعت «فاو» أن يبلغ إنتاج القمح العالمي في العام 2023 نحو 785 مليون طن، أي أقل بقليل من مستويات 2022، ومع ذلك فهو يمثل ثاني أكبر إنتاج على الإطلاق. كما رفعت «فاو» تقديراتها للإنتاج العالمي من الحبوب للعام 2022 إلى 2.785 مليار طن من تقديرات سابقة عند 2.777 مليار، بانخفاض 1% عن العام السابق.

وقدرت «فاو» أن يبلغ الاستهلاك العالمي للحبوب في 2022-2023 نحو 2.780 مليار طن، بانخفاض 0.7% عن 2021-2022. ومن المتوقع أن تنخفض مخزونات الحبوب العالمية بنهاية موسم 2022-2023 بنسبة 0.2% من مستوياتها في بدايته إلى 855 مليون طن.

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