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«فاو» يطالب بمراجعة سياسات الأمن الغذائي والزراعي في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 16 يونيو 2023, 09:54 مساء
«فاو» يطالب بمراجعة سياسات الأمن الغذائي والزراعي في ليبيا
حسين القطراتي والمدير العام المساعد لمنظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (فاو) عبدالحكيم الواعر في اجتماع، 16 يونيو 2023. (وزارة الزراعة)
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أكد المدير العام المساعد لمنظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (فاو) عبدالحكيم الواعر، في تصريح له على «ضرورة مراجعة كل السياسات المتعلقة بقطاعات الأمن الغذائي والزراعي في ليبيا».

وأشار الواعر خلال اجتماع مع وزير الزراعة والثروة الحيوانية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة حسين اعطية القطراني «وجود فرص للاستفادة من تجاب الدول الأخرى إلى جانب مراجعة الاستراتيجيات في ظل التحديات الحالية من بينها الصراع الدائر في أوكرانيا بمنطقة البحر الأسود».

وانطلقت يوم الخميس في القاهرة اجتماعات حكومة الوحدة الوطنية مع (فاو) بشأن تفعيل اتفاقية التعاون العلمي والتقني بين وزارة الزراعة ومنظمة الأغذية والزراعة.

الأمن الغذائي في ليبيا
وناقشت المباحثات تحديد مساهمة منظمة الأغذية والزراعة في الأولويات الوطنية للتنمية الريفية والأمن الغذائي في ليبيا إلى جانب العمل على إعادة تنشيط برنامج الصندوق الاستنمائي الأحادي في ليبيا، والعديد من الأمور التي تركز على عدد من الأولويات من بينها وضع خطة استراتيجية للأمن الغذائي الوطني وفقاً لما جرى الاتفاق عليه في اجتماع اللجنة العليا لاستراتيجية الأمن الغذائي.

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وتتألف المنظمات الدولية التابعة للأمم المتحدة المعنية بالأمن الغذائي في ليبيا من كل من، منظمة اليونيسف، وبرنامج الأغذية العالمي ومنظمة الأغذية والزراعة. ويشترك في قيادتها برنامج الأغذية العالمي ومنظمة الأغذية والزراعة. ومن المقرر عقد اجتماع في تونس العاصمة في 26 يونيو الجاري لمناقشة إطار استراتيجية الأمن الغذائي ودعم فريق عمل الأمم المتحدة للأمن الغذائي.

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