«المهام الخاصة» تضبط 3 سيارات مخالفة في طرابلس

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت مديرية أمن طرابلس، اليوم الأربعاء، ضبط 3 سيارات دون لوحات معدنية.

وحسب بيان صادر عن المديرية، تمكن أعضاء وحدة المهام الخاصة من ضبط (تويوتا مزدوجة) تحمل رقم لوحات (ليبيا) يقودها أجنبي الجنسية، وجرى تسليم المركبة إلى وحدة مرور سوق الجمعة.

ضبطيات «المهام الخاصة»

ووفق بيان المديرية نفسه، تمكن أعضاء الوحدة من ضبط (متشي مزدوجة) دون لوحات، وبعد التأكد من رقم الهيكل بالمركبة بمنظومة المواصلات الخاصة بغرفة السيطرة، اتضح أن المركبة مسروقة ومطلوبة لدى مركز شرطة الحي الصناعي، وجرى تسليم المركبة والسائق إلى مركز شرطة الحي الصناعي.

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وأخيرًا، تمكن أعضاء الوحدة من ضبط (متشي كنتر)، وبعد التأكد من رقم لوحات المركبة بمنظومة المواصلات الخاصة بغرفة السيطرة، اتضح أن المركبة تحمل مستندات مزورة، ومسجلة باسم مصرف التنمية، وجرى تسليم المركبة والسائق إلى مكتب البحث الجنائي.

سيارة مخالفة ضبطتها وحدة من المهام الخاصة في طرابلس، 21 يونيو 2023. (مديرية أمن طرابلس)

سيارة مخالفة ضبطتها وحدة من المهام الخاصة في طرابلس، 21 يونيو 2023. (مديرية أمن طرابلس)