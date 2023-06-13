ضبط 80 سيارة مخالفة في طرابلس

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت مديرية أمن طرابلس، اليوم الثلاثاء، ضبط 80 سيارة غير مكتملة الإجراءات القانونية.

وشملت المخالفات سير هذه السيارات دون لوحات معدنية أو رخص قيادة، وفق بيان مقتضب صادر عن مديرية الأمن.

ضبط 140 سيارة مخالفة في طرابلس

ضبط 123 سيارة دون لوحات في عين زارة

والجمعة، ضبطت دوريات قسم شرطة النجدة في مديرية أمن طرابلس أكثر من 140 سيارة غير مستوفية الإجراءات القانونية، وذلك في إطار حملة أمنية أطلقتها مديرية أمن طرابلس، وبموجبها كثفت عمل دورياتها الأمنية في مختلف تقاطعات الطرق والشوارع داخل العاصمة، وفق بيان مقتضب صادر عن المديرية.

كما ضمت مخالفات السيارات المضبوطة تعتيم الزجاج.