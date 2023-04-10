ضبط 217 سيارة مخالفة يقودها أجانب في أبوسليم

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت مديرية أمن طرابلس، اليوم الأحد، ضبط 217 سيارة مخالفة يقودها أجانب في أبو سليم.

وأفادت المديرية، في منشور عبر صفحتها على فيسبوك، بأن شرطة مرور أبوسليم واصلت حملتها الأمنية على المخالفين داخل البلدية، وتمكنت من ضبط أكثر من 217 سيارة يقودها أجانب، وبدون لوحات معدنية.

- ضبط أكثر من 168 سيارة مخالفة في طرابلس

وأضافت أن شرطة مرور أبوسليم حررت أكثر من 680 مخالفة مرورية خلال حملتها على المركبات المخالقة.

وفي الأول من الشهر الجاري، أعلنت مديرية أمن طرابلس ضبط أكثر من 168 سيارة يقودها أجانب، بدون لوحات معدنية، مع تحرير أكثر من 384 مخالفة مرورية، في نطاق أبو سليم أيضًا.

السيارات المضبوطة في أبوسليم، الأحد 9 أبريل 2023 (مديرية أمن طرابلس)

السيارات المضبوطة في أبوسليم، الأحد 9 أبريل 2023 (مديرية أمن طرابلس)