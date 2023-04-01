ضبط أكثر من 168 سيارة مخالفة في طرابلس

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت مديرية أمن طرابلس ضبط أكثر من 168 سيارة يقودها أجانب، بدون لوحات معدنية، مع تحرير أكثر من 384 مخالفة مرورية.

وأوضحت المديرية، أن شرطة مرور أبوسليم واصلت حملاتها الأمنية على المخالفين، فيما أكد قسم الإعلام والتوثيق الأمني توزيع رجال الأمن إفطارًا للصائمين على الطريق العام بطرابلس، مع أذان المغرب.

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كما شارك أعضاء قسـم الإعلام والتوثيق الأمني بمكتب العلاقات العامة، رجال الشرطة في تناول وجبة الإفطار في جزيرة الغيران بالعاصمة.

ضبط سيارات في العاصمة طرابلس، الأول من أبريل 2023 (مديرية أمن طرابلس)

ضبط سيارات في العاصمة طرابلس، الأول من أبريل 2023 (مديرية أمن طرابلس)