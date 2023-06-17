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ضبط 110 سيارات مخالفة في طرابلس

القاهرة - بوابة الوسط السبت 17 يونيو 2023, 06:32 مساء
ضبط 110 سيارات مخالفة في طرابلس
سيارات مخالفة مضبوطة في طرابلس، 17 يونيو 2023. (مديرية أمن طرابلس)
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أعلنت مديرية أمن طرابلس، اليوم السبت، ضبط 110 سيارات مخالفة خلال الساعات الـ24 الماضية.

وقالت المديرية في بيان مقتضب، إن المخالفات شملت سير هذه السيارات دون لوحات معدنية أو رخض قيادة فضلاً عن عدم اكتمال إجرائاتها القانونية.

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ويوم الثلاثاء الماضي، أعلنت مديرية أمن طرابلس ضبط 80 سيارة غير مكتملة الإجراءات القانونية. في حين ضبطت دوريات قسم شرطة النجدة في مديرية أمن طرابلس، الجمعة، أكثر من 140 سيارة غير مستوفية الإجراءات القانونية.

ويأتي ذلك في إطار حملة أمنية أطلقتها مديرية أمن طرابلس لضبط السيارات المخالفة، وبموجبها كثفت عمل دورياتها الأمنية في مختلف تقاطعات الطرق والشوارع داخل العاصمة.

سيارات مخالفة مضبوطة في طرابلس، 17 يونيو 2023. (مديرية أمن طرابلس)
سيارات مخالفة مضبوطة في طرابلس، 17 يونيو 2023. (مديرية أمن طرابلس)
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