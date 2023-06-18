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برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يدعم المخطط العام لمدينة بنغازي الرئيسية

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 18 يونيو 2023, 07:51 مساء
برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يدعم المخطط العام لمدينة بنغازي الرئيسية
الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، مارك-أندري فرانش متحدثا في حفل إطلاق خطة المخطط العام لمدينة بنغازي الرئيسية. (برنامج الأمم المتحدة الإنمائي)
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أعلن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، اليوم الأحد، دعمه خطة المخطط العام لمدينة بنغازي الرئيسية والتي أطلقتها بلدية بنغازي وصندوق إعمار مدينتي بنغازي ودرنة أمس السبت بحضور عدد من المسؤولين من بينهم الممثل المقيم للبرنامج مارك-أندري فرانش.

وسلط مارك-أندري فرانش خلال الحدث الذي أقيم بفندق تيبيستي في بنغازي، الضوء على التحديات التي واجهتها بنغازي في السنوات الأخيرة، مشددًا على أهمية إعادة بناء مدينة قوية ومزدهرة بطريقة مستدامة للأجيال القادمة، وفق ما نشره البرنامج عبر صفحته على «فيسبوك».

برنامج الأمم المتحدة الإنمائي فخور بدعم المبادرة
وأكد فرانش أن «برنامج الأمم المتحدة الإنمائي فخور بدعم هذه المبادرة، لأن وجود خطة رئيسية محددة تحديدًا جيدًا أمر بالغ الأهمية لأي مدينة، لتوجيه الاستثمارات العامة والخاصة على حد سواء، ولتحديد المصلحة العامة والذي سيؤدي إلى توفير كبير في التكاليف» وفق قوله.

- بالصور.. مُخطط عام وتوسعات لحاضرة بنغازي

وحضر حفل إطلاق وعرض خطة المخطط العام لمدينة بنغازي، نجل رئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي المهندس الصقر عمران بوجواري، ومدير عام صندوق إعمار بنغازي - درنة المهندس علي الأوجلي، ومدير إدارة المشروعات بالبلدية المهندس أسامة الكزة، ومدير شركة «ليد» اليونانية للاستشارات الهندسية كاناكس ماندلوس، وعدد من قناصل العموم المعتمدين في مدينة بنغازي.

مشروع حاضرة بنغازي
وقال بلدية بنغازي، إن من المقرر إقامة مشروعات البنية التحتية وفق المعايير والمواصفات الفنية المعتمدة، وتهذيب العشوائيات السكنية، بحيث تُصبح أحياء سكنية تتوافر فيها الخدمات جميعها بمختلف مجالات البنية التحتية، من شبكات الصرف الصحي والمياه والكهرباء والطرق والنقل العام والبحيرات والقنوات المائية والمرافق الخدمية، بما في ذلك المؤسسات التعليمية والصحية والرياضية والخدمية المختلفة، واعتماد المعايير التخطيطية والمواصفات الفنية في مختلف الأحياء السكنية والشوارع والمرافق العامة في مدينة بنغازي.

والأسبوع الماضي، سلط تقرير فرنسي الضوء على ما اعتبره «تدميرًا لوسط المدينة التاريخي في شرق ليبيا بالكامل من أجل إفساح المجال لإعادة إعمار بنغازي منذ أوائل مارس»، حيث يضم المكان تراثًا يعود إلى الحقبة اليونانية في القرن السادس قبل الميلاد، والذي تضرر بالفعل بسبب النزاعات في العام 2014. ونقلت الإذاعة الفرنسية الحكومية عن شهود عيان، مساء الخميس، قولهم إن «لواء طارق بن زياد هو المسؤول عن تنفيذ العملية»، وسط مطالب من قِبل المنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني بوضع حد لهذا الدمار، لكن السلطات تلتزم الصمت.

المخطط العام لمدينة بنغازي الرئيسية. (برنامج الأمم المتحدة الإنمائي)
المخطط العام لمدينة بنغازي الرئيسية. (برنامج الأمم المتحدة الإنمائي)
المخطط العام لمدينة بنغازي الرئيسية. (برنامج الأمم المتحدة الإنمائي)
المخطط العام لمدينة بنغازي الرئيسية. (برنامج الأمم المتحدة الإنمائي)
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