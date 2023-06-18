النيابة العامة تقرر حبس مسؤول في قسم العيون وعنصرين طبيين بمركز زليتن الطبي

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن مكتب النائب العام الصديق الصور حبس مسؤول قسم العيون وعنصرين طبيين في مركز زليتن الطبي، وملاحقة عنصر طبي مساعد فيه، وتحريك الدعوى الجنائية ضدهم.

اختلاس أدوات ومعدات جراحة العيون

وقالت النيابة، اليوم الأحد: «رئيس النيابة بمكتب النائب العام تولى إجراءات تحقيق واقعة اختلاس أدوات ومعدات جراحة العيون داخل المؤسسة الصحية، واستدَّل على مسؤولية القائم على إدارة قسم العيون وطبيبين وممرضة بإثبات تسلمهم المنقولات محل الجريمة». وأشار بيان النيابة إلى «اختفاء هذه المنقولات، وعدم استعمالها في النظام الجراحي دون مبرر».

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وقرر المحقق حبس المتهمين الثلاثة احتياطيا، وملاحقة المتهمة الغائبة وفق قواعد الإجراءات الاحتياطية، بعدما عجز المستجوبون عن دفع دلائل الإثبات القائمة ضدهم، حسب بيان النيابة.