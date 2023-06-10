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النيابة العامة تأمر بحبس مدير عام المركز الوطني للمواصفات والمعايير القياسية

القاهرة - بوابة الوسط السبت 10 يونيو 2023, 12:50 صباحا
النيابة العامة تأمر بحبس مدير عام المركز الوطني للمواصفات والمعايير القياسية
شعار مكتب النائب العام، (أرشيفية: صفحة مكتب النائب العام على فيسبوك)
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أمرت النيابة العامة بحبس مدير عام المركز الوطني للمواصفات والمعايير القياسية، وتحريك الدعوى الجنائية في مواجهته، على ما أفاد بيان صادر عن مكتب النائب العام، اليوم السبت.

وأضاف البيان الذي نشره مكتب النائب العام عبر صفحته على «فيسبوك» إن «نائب النيابة بمكتب النائب العام بحث أسباب قصور الرقابة التي تهدف إلى صيانة مقوّم صحة المجتمع وسلامته من التلوث الغذائي، فتكشفت له أسباب مؤدية».

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وأوضح البيان أن من ضمن تلك الأسباب «تراجع فعالية التدابير الإدارية الرامية إلى ضمان جودة المواد الغذائية وسلامتها قبل السماح بإدخالها إلى البلاد نتيجة عدم معايرة أجهزة مختبرات تحليل المواد».

واقتضى ذلك «استجواب مدير عام المركز، فلم يأت بما يدفع مسؤوليته عن عدم الإيفاء بواجب صيانة مقوم سلامة المجتمع منذ توليه الوظيفة، مما ألحق ضررا بالمصلحة العامة».

وعلى ذلك، «رأى المحقق الأمر بحبسه احتياطيًا على ذمة القضية»، وفق البيان.

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