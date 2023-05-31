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ورشة حول تطبيق القانون الدولي الإنساني خلال العمليات العسكرية بوزارة الدفاع

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 31 مايو 2023, 01:54 مساء
ورشة حول تطبيق القانون الدولي الإنساني خلال العمليات العسكرية بوزارة الدفاع
ورشة عمل في وزارة الدفاع بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، 31 مايو 2023، (حكومتنا)
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نظم مكتب حقوق الإنسان والقانون الدولي بديوان وزارة الدفاع في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، ورشة عمل حول تطبيقات القانون الدولي الإنساني خلال العمليات العسكرية، بالتعاون مع بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر.

واستمرت الورشة من الإثنين إلى اليوم الأربعاء، واستهدفت بناء الوعي وزيادة القدرة على الحد من المخاطر الإنسانية المرتبطة بالعمليات العسكرية، بمشاركة 15 ضابطًا من الوحدات العسكرية القتالية، وذوي الاختصاص في القانون الدولي الإنساني، حسب ما نقلته صفحة «حكومتنا» على موقع «فيسبوك».

عملية عسكرية في الساحل الغربي
وفي 25 مايو الماضي، أطلقت حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عملية عسكرية في «منطقة الساحل الغربي» بمشاركة «الطيران الحربي» الذي شن غارات جوية استهدفت عدة مواقع في المنطقة.

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واستهدفت الضربات مواقع في مدينة الزاوية على مدار الأيام الماضية، آخرها ليل الثلاثاء - الأربعاء، كما ذكر شهود في حديثهم إلى «بوابة الوسط».

وكشفت وزارة الدفاع بالحكومة حصيلة المرحلة الأولى من العملية الإثنين الماضي، وشملت تدمير «سبعة قوارب معدة للاتجار بالبشر، وستة مخازن لتجار المخدرات والأسلحة والمعدات التي تستخدمها العصابات الإجرامية، وتسعة صهاريج تستخدم لتهريب الوقود إلى الخارج».

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