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حكومة الدبيبة تقصف «المهربين» في الزاوية.. والصدى في الانتخابات والنفط

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 31 مايو 2023, 11:00 صباحا
حكومة الدبيبة تقصف «المهربين» في الزاوية.. والصدى في الانتخابات والنفط
(من اليمين) سالم أبوخزام ومحمد شوبار وفيصل بوالرايقة، (الإنترنت)
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تتواصل عمليات قصف الطيران المسير على الزاوية، حيث تؤكد حكومة الوحدة الوطنية الموقتة أن الضربات تستهدف أوكار المهربين والجريمة المنظمة، فيما يرى محللون في حديثهم إلى قناة «بوابة الوسط» أن أثر الضربات لن يتوقف عند المستوى الميداني فقط، بل لها وقع على ملفات أخرى حيوية تمس الليبيين مثل ثرواتهم من النفط والغاز، وأيضا مسار العملية الانتخابية.

وقال الكاتب الصحفي سالم أبوخزام إن أحداث الزاوية مرشحة للتفاقم، مشيرا في هذا الإطار إلى قطع الطريق الساحلي المار بالمدينة من قبل أشخاص ثم أعادوا فتحه مجددا، وأيضا «إغلاق وفتح أنابيب نقل الوقود والغاز الرابطة بين مصفاة الزاوية ومستودعات طرابلس ومحطات توليد الكهرباء»، حسب حديثه في مداخلة مع برنامج «وسط الخبر» على قناة «الوسط» (WTV) أمس الثلاثاء.

حماية الثروات الوطنية
وأضاف أن الثروات الوطنية لا يجوز أن تكون تحت سيطرة منطقة معينة أو أشخاص «لا يمكن توقع وضمان ردود فعلهم طوال الوقت»، متابعا: «ما يحدث يذكرني بأيام المبعوث الأممي الأسبق مارتن كوبلر وآمر جهاز حرس المنشآت النفطية فرع الوسطى السابق إبراهيم الجضران... فالأحداث تتشابه ولا تتطابق ولكن الأمر خطير جدا، ويجب وضع حول جذرية لهذه المشكلة».

وهنا يشير المحلل السياسي فيصل بوالرايقة إلى أن استقرار إنتاج النفط والغاز أمر لا يهم الليبيين فحسب، بل له علاقة بمحيط البلاد الإقليمي والدولي، لافتا في هذا السياق إلى تدخل أميركا وبريطانيا عبر سفارتيهما من أجل احتواء الموقف في الزاوية.

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وأضاف بوالرايقة في حديثه إلى برنامج «وسط الخبر»، أن رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة تحرك بشكل غير مدروس أو منظم، متابعا: «هذا الأمر كان يجب أن يأتي ضمن خطة تنفذها قوة أمنية منضبطة على مستوى البلاد، لكن ما يحدث خلط للأوراق وإشعال والتأثير ولو نفسيًا على اللجنة المشتركة المشكلة من مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة لإعداد قوانين الانتخابات (6+6)؛ لأن (الأحداث) تؤدي إلى تأخير الانتخابات وإيجاد بيئة غير مناسبة» لها.

الكل متورط في الجرائم
ويرى الناطق باسم القوى الوطنية محمد شوبار أن «الكل متورط في عمليات التهريب سواء البشر أو الوقود أو السلع»، بما في ذلك الطبقة السياسية، متابعا: أنه لا يمكن منح صك الغفران إلى حكومة الدبيبة لتوجيهها ضربات إلى أوكار التهريب؛ «لأنها حكومة فاسدة وفشلت حتى في حماية شعبها»، حسب تعبيره.

وتابع شوبار، في مداخلته مع برنامج «وسط الخبر»، «نعلم جيدا حجم المناكفات والمسرحية التي يمارسها الأطراف الثلاثة (مجلس النواب، ومجلس الدولة، وحكومة الوحدة) الهدف منها البقاء في السلطة لنهب أموال الليبيين وتحويلها إلى الخارج».

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