شاهد في «وسط الخبر»: الدبيبة يقصف والبرلمان يندد.. ما القادم في الزاوية؟

القاهرة - بوابة الوسط

واصل برنامج «وسط الخبر» على قناة «الوسط» (WTV)، مساء الثلاثاء، مناقشة تداعيات العملية العسكرية التي تبنتها حكومة الوحدة الوطنية الموقتة في الساحل الغربي، وتقول إنها موجّهة ضد مواقع لتهريب الوقود وأوكار العصابات وتجارة المخدرات والهجرة غير الشرعية، لكن مجلس النواب يعتبرها «تصفية لحسابات سياسية».

على وقع هذه التطورات ترأس المجلس الرئاسي، القائد الأعلى للجيش الليبي، اجتماعًا عسكريًا طارئًا، لمناقشة الأوضاع الأمنية في الزاوية والمنطقة الغربية، وذلك بحضور رئيس وزراء حكومة الوحدة الوطنية الموقتة وزير الدفاع، عبدالحميد الدبيبة، ورئيس الأركان العامة، الفريق محمد الحداد.

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هل يتجه الوضع في المنطقة الغربية نحو التصعيد، وهل ثمة علاقة لهذه التطورات بالأزمة السياسية المتعلقة بالصراع على السلطة التنفيذية وعرقلة الذهاب إلى الانتخابات، وكيف تتعامل الشركة العامة للكهرباء مع إيقاف خطوط نقل الوقود للمحطات والتي تهدد بإظلام تام للبلاد؟ كل هذه الأسئلة وغيرها ناقشها البرنامج مع كل من: الكاتب الصحفي سالم أبوخزام، والمتحدث باسم تحالف القوى الوطنية الليبية محمد شوبار، والمحلل السياسي فيصل بوالريقة.

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