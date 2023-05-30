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الدبيبة يقدم للقائد الأعلى للجيش موقفا عاما حول خطة محاربة المجرمين بالساحل الغربي

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 30 مايو 2023, 06:01 مساء
الدبيبة يقدم للقائد الأعلى للجيش موقفا عاما حول خطة محاربة المجرمين بالساحل الغربي
اجتماع المنفي واللافي والدبيبة والحداد والنمروش في طرابلس، الثلاثاء 30 مايو 2023. (حكومتنا)
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قدم رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة وزير الدفاع، عبدالحميد الدبيبة، موقفًا عامًا حول خطة محاربة المجرمين بالساحل الغربي التي أطلقت قبل أيام، إلى المجلس الرئاسي القائد الأعلى للجيش، بحسب منصة «حكومتنا».

وعُقِد، ظهر اليوم الثلاثاء، اجتماع ضم المجلس الرئاسي القائد الأعلى للجيش، ممثلًا في محمد المنفي وعبدالله اللافي، والدبيبة، ورئيس الأركان العامة الفريق محمد الحداد، وآمر المنطقة العسكرية الساحل الغربي اللواء صلاح النمروش، ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء عادل جمعة.

الأوضاع في مناطق الساحل الغربي
وقالت منصة «حكومتنا» عبر صفحتها على «فيسبوك» إن الاجتماع الذي عُقِد بديوان المجلس الرئاسي في العاصمة طرابلس، خُصِّص لمتابعة الأوضاع في مناطق الساحل الغربي، مشيرة إلى أن القائد الأعلى للجيش أكد خلال الاجتماع «على الجهود المبذولة لمكافحة الجريمة المنظمة والهجرة غير الشرعية، ودعم مطالب أهالي الزاوية، والقضاء على مهربي الوقود وأوكار الجريمة».

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وأضافت منصة «حكومتنا» أن الدبيبة قدم خلال الاجتماع «موقفًا عامًا حول خطة محاربة المجرمين» التي أطلقتها وزارة الدفاع واستهدفت عدة مواقع بمنطقة الساحل الغربي، مؤكدًا أن «الأهداف جرى تحديدها من قبل رئاسة الأركان العامة، وأن جميعها كانت مواقع لتهريب وأوكار للمخدرات».

استمرار الأعمال الأمنية والعسكرية لتحقيق الاستقرار
وأشارت منصة «حكومتنا» إلى أن المشاركين في الاجتماع «أكدوا ضرورة استمرار الأعمال لتحقيق الأمن والاستقرار، وتنظيم العمل من خلال اللجنة المكلفة من رئاسة الأركان، لتحديد المواقع، وعرض موقف دوري لوزير الدفاع والقائد الأعلى للجيش، وعدم السماح للمشوشين بإيقاف هذا العمل الوطني، وأن يسير وفق الخطة الموضوعة».

كما اتفق الحاضرون على استمرار التعاون مع مكتب النائب العام بشأن القبض على المطلوبين في قضايا التهريب والمخدرات والهجرة غير الشرعية في كل المناطق، بحسب «حكومتنا».

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