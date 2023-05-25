اللافي يؤكد على دور مصر في دعم المصالحة الوطنية

القاهرة - بوابة الوسط

أكد عضو المجلس الرئاسي عبدالله اللافي، على أهمية دور مصر في دعم مشروع المصالحة الوطنية والمؤتمر الجامع المزمَع إقامته بالخصوص خلال الفترة المقبلة، بحسب المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي.

جاء تأكيد اللافي خلال استقباله، اليوم الخميس في مقر إقامته بالقاهرة، نائب وزير الخارجية المصري للشؤون الأفريقية السفير حمدي سند لوزا.

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وقال المكتب الإعلامي إن مساعد وزير الخارجية المصري «اطلع على جهود المجلس الرئاسي في إنجاز الاستحقاقات المتعلقة بمشروع المصالحة الوطنية باعتباره أساساً لنجاح العملية السياسية وإلى الاستعدادات لإقامة المؤتمر الجامع للمصالحة الوطنية وأهمية دور مصر الشقيقة في دعم هذه الجهود».

ويزور اللافي القاهرة منذ أمس الأربعاء، حيث التقى هناك الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبوالغيط الذي ناقش مع تطورات الأوضاع السياسية والخطوات المتخذة من جانب المجلس الرئاسي في مشروع المصالحة الوطنية.