اللافي يعرض على أبوالغيط الخطوات المقبلة لمشروع المصالحة الوطنية

القاهرة - بوابة الوسط

عرض عضو المجلس الرئاسي عبدالله اللافي، على الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط، تطورات العملية السياسية في ليبيا، مستعرضًا في هذا الصدد جهود المجلس لإتمام مشروع المصالحة الوطنية والخطوات المقبلة في هذا الشأن، وفق ما أعلنه الناطق باسم الأمين العام للجامعة جمال رشدي.

وتبادل اللافي مع أبوالغيط خلال لقائهما الذي عُقِد اليوم الأربعاء بمقر الجامعة العربية وسط العاصمة المصرية القاهرة، وجهات النظر حول آخر التطورات التي تشهدها الساحة الليبية.

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وأضاف رشدي أن أبوالغيط رحب بما ذكره نائب اللافي من التعويل على دور جامعة الدول العربية، من خلال دعمها الجهود الساعية لتحقيق المصالحة الوطنية، وإتمام العملية السياسية انتهاءً بالانتخابات الوطنية التي تتيح إحلال الاستقرار الدائم في البلاد.

وأكد أبوالغيط للافي دعم الجامعة العربية لكافة الجهود التي من شأنها المضي قدمًا بالمصالحة الوطنية ودفع العملية السياسية بما يفضى إلى الحفاظ على وحدة ليبيا وإحلال الأمن والاستقرار بها وإنهاء التواجد العسكرى الأجنبي في ليبيا ودمج الميليشيات المسلحة.