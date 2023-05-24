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اللافي يطلب دعم جامعة الدول العربية للمؤتمر الجامع للمصالحة الوطنية

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 24 مايو 2023, 09:24 مساء
اللافي يطلب دعم جامعة الدول العربية للمؤتمر الجامع للمصالحة الوطنية
لقاء اللافي مع أبوالغيط بمقر الجامعة العربية في القاهرة، الأربعاء 24 مايو 2023. (المجلس الرئاسي)
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طلب عضو المجلس الرئاسي عبدالله اللافي خلال لقائه اليوم الأربعاء مع الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط دعم الجامعة للمؤتمر الجامع للمصالحة الوطنية المُزمع إقامته خلال الأشهر القادمة.

والتقى اللافي مع أبوالغيط ظهر اليوم الأربعاء، بمقر جامعة الدول العربية في القاهرة بحضور مندوب ليبيا لدى الجامعة عبدالمطلب ثابت، لمناقشة تطورات الأوضاع السياسية في ليبيا، بحسب المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي.

أبوالغيط يثني على جهود اللافي في إنجاح مشروع المصالحة الوطنية
وقال المكتب الإعلامي إن أبوالغيط رحب باللافي والوفد المرافق له، وأثنى على مجهوداته في إنجاح مشروع المصالحة الوطنية، التي تمهّد الطريق السلمي للوصول إلى الاستحقاق الانتخابي إضافة إلى المجهودات التي يبذلها المجلس الرئاسي لمعالجة الانسداد السياسي ودعم العملية السياسية.

- اللافي يعرض على أبوالغيط الخطوات المقبلة لمشروع المصالحة الوطنية

وأكّد اللافي لأبوالغيط أن مشروع المصالحة الوطنية «هو الخيار الوحيد الذي يفضي إلى المسار الديمقراطي، مستعرضاً الرؤية الاستراتيجية ونتائج المؤتمر التحضيري للمؤتمر الجامع الذي حقق نجاحًا كبيرًا»، وفق المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي.

دعم الجامعة العربية للمصالحة الوطنية
وشدّد اللافي خلال اللقاء على «ضرورة دعم مساعي المجلس الرئاسي في إنجاح المؤتمر الجامع للمصالحة الوطنية المزمع عقده خلال الأشهر القادمة»، مؤكدًا على «الدور المحوري للجامعة العربية في هذا الدعم».

من جهته، أكّد أبوالغيط للّافي دعم الجامعة العربية لكافة الجهود التي من شأنها المضي قدمًا بالمصالحة الوطنية ودفع العملية السياسية بما يفضي إلى الحفاظ على وحدة ليبيا وإحلال الأمن والاستقرار بها وإنهاء التواجد العسكرى الأجنبي في ليبيا ودمج الميليشيات المسلحة، وفق ما أعلنه الناطق باسم الأمين العام للجامعة العربية جمال رشدي.

لقاء اللافي مع أبوالغيط بمقر الجامعة العربية في القاهرة، الأربعاء 24 مايو 2023. (المجلس الرئاسي)
لقاء اللافي مع أبوالغيط بمقر الجامعة العربية في القاهرة، الأربعاء 24 مايو 2023. (المجلس الرئاسي)
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