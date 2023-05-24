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سفير ألمانيا يزور مواقع صناعية في زليتن

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 24 مايو 2023, 11:54 مساء
سفير ألمانيا يزور مواقع صناعية في زليتن
الألماني لدى ليبيا ميخائيل أونماخت خلال زيارته مواقع صناعية مهمة في زليتن، الثلاثاء 24 مايو 2023 (حساب السفير على تويتر)
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زار السفير الألماني لدى ليبيا ميخائيل أونماخت، أمس الثلاثاء، مواقع صناعية مهمة في زليتن، من بينها مصنع الاتحاد العربي للأسمنت، ومجموعة وهيبة القابضة.

وقال أونماخت في تغريدة عبر حسابه على «تويتر»، اليوم الأربعاء، إنه قام بزيارة استطلاعية في زليتن، لمواقع صناعية مهمة، شملت مصنع الاتحاد العربي للأسمنت، وكذلك مجموعة «وهيبة» القابضة، متابعًا: «أعجبت بالإمكانات الموجودة في هذه المواقع».

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وتصل الطاقة الإنتاجية لمصنع الاتحاد العربي للأسمنت في زليتن إلى 4600 طن يوميًا، بحسب بيانات صادرة عن الشركة.

وفي يونيو 2022، افتتح اليوم مصنع لصناعة المكرونة والكسكسي والسميد على مساحة 60 هكتار في منطقة الدافنية بمدينة زليتن بمجمع الدافنية الغذائي، والذي يحتوي على مصانع عصير ودقيق وسميد وزيت ومكرونة والكسكسي التابع لمجموعة «وهيبة» القابضة.

الألماني لدى ليبيا ميخائيل أونماخت خلال زيارته مواقع صناعية مهمة في زليتن، الثلاثاء 24 مايو 2023 (حساب السفير على تويتر)
الألماني لدى ليبيا ميخائيل أونماخت خلال زيارته مواقع صناعية مهمة في زليتن، الثلاثاء 24 مايو 2023 (حساب السفير على تويتر)
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