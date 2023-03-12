بالصور.. الدبيبة يشارك في افتتاح مصنع مكرونة وكسكسي في مصراتة

القاهرة - بوابة الوسط

قالت منصة «حكومتنا» التابعة لحكومة الوحدة الوطنية الموقتة إن رئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة، شارك اليوم الأحد، في تدشين أكبر مصنع للمكرونة والكسكسي والسميد في شمال أفريقيا بمجمع الدافنية للصناعات الغذائية في مصراتة.

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وذكرت «حكومتنا» أن مصنع المكرونة والكسكسي تابع لـ«مجموعة وهيبة القابضة».

الكبير والحويج والشهوبي وأبوهيسة شاركوا في الافتتاح

رافق الدبيبة كل من محافظ المصرف المركزي الصديق الكبير، ووزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج، ووزير الصناعة والمعادن أحمد أبوهيسة، ووزير المواصلات محمد الشهوبي.

الدبيبة في الاحتفال بتدشين أكبر مصنع للمكرونة والكسكسي والسميد في شمال أفريقيا بمجمع الدافنية للصناعات الغذائية في مصراتة، 12 مارس 2023. (حكومتنا)

الدبيبة في الاحتفال بتدشين أكبر مصنع للمكرونة والكسكسي والسميد في شمال أفريقيا بمجمع الدافنية للصناعات الغذائية في مصراتة، 12 مارس 2023. (حكومتنا)