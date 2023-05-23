الكيلاني تؤكد أهمية الإسناد الاجتماعي للمهجرين والنازحين

القاهرة - بوابة الوسط

بحثت وزيرة الشؤون الاجتماعية في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة وفاء الكيلاني، مع وفد من القبائل الليبية، تحقيق السلم الاجتماعي والمصالحة الوطنية، وفق منصة «حكومتنا».

وشددت الكيلاني، على دور القبائل المهم والداعم لدور الوزارة في الإسناد الاجتماعي للمهجرين والنازحين والمحتاجين لرعاية اجتماعية. واستعرضت الوزيرة خلال اللقاء، برامج الوزارة الاستراتيجية لخدمة شرائح المجتمع كافة.

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أعداد النازحين في الداخل الليبي

ومنذ توقيع اتفاق وقف إطلاق النار في أكتوبر العام 2020، لا يزال يوجد نحو 160 ألف مواطن نازح في ليبيا، وفق آخر أرقام صادرة عن الأمم المتحدة، وتشير التقارير الأممية إلى عودة قرابة 674 ألف ليبي إلى مناطقهم الأصلية.

وفد من القبائل الليبية خلال لقاء مع وزيرة الشؤون الاجتماعية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة وفاء الكيلاني، 23 مايو 2023. (حكومتنا)