حبس أحد أفراد إدارة الشرطة العسكرية في واقعة الاستيلاء على 1.19 مليون دينار

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن مكتب النائب العام حبس أحد منسوبي إدارة الشرطة العسكرية وآخرين في واقعة الاستيلاء على مليون و190 ألفا و130 دينارا من المال العام.

وفتحت النيابة تحقيقا في واقعة استعمال وثائق رسمية نسبت زورا إلى إدارة الشرطة العسكرية؛ بغرض تحقيق منافع مادية غير مشروعة، لتكتشف النيابة إساءة المتهم لسلطات الوظيفة المسندة إليه، حسب بيان المكتب على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الثلاثاء.

المتهم صرف مرتبات لأشخاص لا يتقلدون وظيفة بالشرطة العسكرية

وكشفت التحقيقات أن المتهم «تعمد تزوير بيانات تعلقت بصرف مرتبات لأشخاص لا يتقلدون الوظيفة العامة، ووضع صكوك مصرفية تحمل تلك البيانات المخالفة»، التي سحب من خلالها المبلغ المستولى عليه.

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واختتمت النيابة: «ورأى المحقق» حبس المتهم والمنتفعين من واقعة التزوير احتياطيا على ذمة القضية.