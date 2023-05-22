حبس مسؤول في مصرف التجارة والتنمية بتهمة الاستيلاء على 12.3 مليون دينار

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن مكتب النائب العام حبس مسؤول قسم الحسابات الجارية في الفرع الرئيسي لمصرف التجارة والتنمية بتهمة الاستيلاء على 12 مليونا و300 ألف دينار.

وفتحت النيابة تحيقا في واقعة الاستيلاء على مال عمومي مودع في عدة حسابات مصرفية بالفرع، حيث تحصلت على «دليل كاف» لإثبات واقعة الاستيلاء ونسبتها إلى المتهم، حسب بيان المكتب على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الإثنين.

تفاصيل الواقعة

وأظهرت التحقيقات أن المتهم تعمد تسييل صكوك مصدقة واردة إلى الفرع لصالح هيئات ومصالح وشركات عامة، ثم أدخل القيم المالية لها في حلقة تحويلات داخلية أدارها بواسطة 30 حسابا مصرفيا، حتى تأتى له سحب المبلغ.

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وأضاف البيان: «وترتيبا على قيام الأدلة الكافية على المتهم؛ رأى المحقق الأمر بحبسه احتياطيا على ذمة القضية».