المنقوش تصل إلى الكويت في رابع محطاتها الخليجية

القاهرة - بوابة الوسط

وصلت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة نجلاء المنقوش والوفد المرافق لها مساء اليوم الإثنين إلى دولة الكويت الشقيقة، في زيارة رسمية لمدة يومين، في رابع محطاتها الخليجية.

وكان في استقبال المنقوش والوفد المرافق لها لدى وصولها الكويت وزير الخارجية الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح وعدد من المسؤولين الكويتيين، بحسب ما أعلنته وزارة الخارجية والتعاون الدولي.

- المنقوش تبحث في مسقط تعزيز التعاون بين ليبيا وسلطنة عمان

- المنقوش تشيد بجهود عمان في حلحلة الأزمات الإقليمية والدولية

- المنقوش تبحث في الدوحة «دور قطر في الوصول إلى الانتخابات»

- المنقوش تلتقي وزير خارجية البحرين ضمن جولة تحشد لإجراء الانتخابات

والكويت التي وصلتها المنقوش قادمة من مسقط، هي رابع محطات جولتها الرسمية الخليجية التي بدأتها مطلع هذا الأسبوع بزيارة العاصمة البحرينية المنامة تلتها زيارة قطر وسلطنة عمان، حيث أجرت مباحثات مع كبار الدبلوماسيين في الدول الخليجية.

وتأتي جولة المنقوش الخليجية قبل أيام من انعقاد القمة العربية المرتقبة في مدينة جدة السعودية يوم 19 مايو الجاري، بينما تهدف تلك الجولة إلى حشد الدعم للعملية السياسة وإجراء الانتخابات قبل نهاية العام الجاري.

وزير الخارجية الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح مستقبلا المنقوش لدى وصولها الكويت، الإثنين 15 مايو 2023. (وزارة الخارجية)