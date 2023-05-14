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المنقوش تبحث في الدوحة «دور قطر في الوصول إلى الانتخابات»

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 14 مايو 2023, 02:54 مساء
المنقوش تبحث في الدوحة «دور قطر في الوصول إلى الانتخابات»
المنقوش مع وزير الخارجية محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، الدوحة، 14 مايو 2023 (وزارة الخارجية في حكومة الدبيبة)
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التقت وزيرة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، نجلاء المنقوش، رئيس مجلس الوزراء القطري وزير الخارجية، محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، في العاصمة القطرية الدوحة، اليوم الأحد.

ناقش الطرفان «الدور القطري الداعم لاستقرار ليبيا، والوصول إلى إجراء الانتخابات الوطنية، كما ناقش اللقاء القضايا الإقليمية والعربية وتنسيق المواقف بين البلدين»، حسب بيان صادر عن وزارة الخارجية في حكومة الدبيبة.

نقاش حول دعم جهود وقف إطلاق النار في السودان
كما بحثت المنقوش مع آل ثاني «دعم الجهود العربية الرامية إلى وقف نهائي لإطلاق النار في السودان».

- المنقوش تلتقي وزير خارجية البحرين ضمن جولة تحشد لإجراء الانتخابات
- الرياض تستضيف القمة العربية على مستوى القادة في 19 مايو
- تبون يجدد دعم الجزائر لاستقرار ليبيا وتطوير علاقات التعاون بين البلدين

ووصلت الوزيرة ووفد مرافق لها الدوحة، اليوم، ضمن جولة شملت عددًا من الدول، إذ كانت أمس في البحرين، حيث اجتمعت مع وزير خارجية البحرين عبداللطيف الزياني.

الجولة تقوم بها الوزيرة قبيل انعقاد القمة العربية في مدينة جدة السعودية 19 مايو الجاري، بينما تهدف تلك الجولة إلى الحشد لإجراء الانتخابات.

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