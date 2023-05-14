المنقوش تبحث في الدوحة «دور قطر في الوصول إلى الانتخابات»

القاهرة - بوابة الوسط

التقت وزيرة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، نجلاء المنقوش، رئيس مجلس الوزراء القطري وزير الخارجية، محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، في العاصمة القطرية الدوحة، اليوم الأحد.

ناقش الطرفان «الدور القطري الداعم لاستقرار ليبيا، والوصول إلى إجراء الانتخابات الوطنية، كما ناقش اللقاء القضايا الإقليمية والعربية وتنسيق المواقف بين البلدين»، حسب بيان صادر عن وزارة الخارجية في حكومة الدبيبة.

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كما بحثت المنقوش مع آل ثاني «دعم الجهود العربية الرامية إلى وقف نهائي لإطلاق النار في السودان».

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ووصلت الوزيرة ووفد مرافق لها الدوحة، اليوم، ضمن جولة شملت عددًا من الدول، إذ كانت أمس في البحرين، حيث اجتمعت مع وزير خارجية البحرين عبداللطيف الزياني.

الجولة تقوم بها الوزيرة قبيل انعقاد القمة العربية في مدينة جدة السعودية 19 مايو الجاري، بينما تهدف تلك الجولة إلى الحشد لإجراء الانتخابات.