المنقوش تلتقي وزير خارجية البحرين ضمن جولة تحشد لإجراء الانتخابات

القاهرة - بوابة الوسط

التقت وزيرة الخارجية في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة نجلاء المنقوش، وزير خارجية البحرين عبداللطيف الزياني اليوم السبت، ضمن جولة تقوم بها قُبيل انعقاد القمة العربية في مدينة جدة السعودية، بهدف الحشد لإجراء الانتخابات.

ووصلت المنقوش إلى مملكة البحرين في زيارة رسمية، حيث كان في استقبالها الزياني قبل أن يعقد الطرفان اجتماعًا جرى خلاله التأكيد على عُمق العلاقات الأخوية بين البلدين وسبل تنمية التعاون الثنائي في مختلف المجالات ومنها التدريب الدبلوماسي.

جولة المنقوش تهدف لتنسيق ودعم المواقف العربية المشتركة

وناقش الاجتماع كذلك آخر تطورات القضايا العربية والإقليمية بالمنطقة، فيما تهدف جولة المنقوش إلى تنسيق ودعم الجهود والمواقف العربية المشتركة تجاه الملفات والتحديات التي يشهدها المحيط العربى والإقليمي خاصة في السودان.

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وقالت وزارة الخارجية في حكومة الدبيبة إن المنقوش تسعى كذلك إلى حشد الدعم العربي لإجراء الانتخابات الوطنية في ليبيا، والحفاظ على الاجماع العربي الداعم لاستقرار ليبيا.

وتسعى البعثة الأممية إلى إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية قبل نهاية العام الجاري (2023)، في وقت لا يزال الإطار التشريعي للانتخابات غير واضح مع عدم إتمام اللجنة المكلفة بهذا الملف (لجنة 6+6) من عملها.