جريدة «الوسط»: ستة أشهر قبل الموعد الانتخابي.. والغموض سيد الموقف

طرابلس - بوابة الوسط

تتزايد الانتقادات للجنة (6+6) المكونة من ممثلين عن مجلسي النواب والدولة، والمكلفة منذ أكثر من شهر ونصف الشهر بحسم ملف شروط الترشح للرئاسة، لغموض جدوى إنشائها من الأساس، ما دامت تصريحات أعضائها تؤكد جاهزية القوانين الانتخابية بنسبة 90%، ورغم معرفة الجميع مصدر الانسداد المطروح الذي يعود إلى عقدتي ترشح العسكريين ومزدوجي الجنسية اللتين لم تأخذا مكانيهما ضمن أولويات النقاش داخل اللجنة، مما يدفع إلى الاعتقاد بترحيل الموعد الرئاسي إلى ما بعد 2023 واقتصاره على الانتخابات التشريعية كمرحلة أولى.

وما يثير التساؤلات أكثر أن رئاسة مجلس النواب نشرت في العدد الخامس من الجريدة الرسمية مطلع أبريل الماضي القوانين الصادرة عنه قبل سنتين، دون أن تولي الرأي العام المحلي اهتماما مع تضمنها تعديلات منها المادة الرابعة من القانون رقم (1) الخاص بالانتخابات الرئاسية بأن يتوقف أي عسكري مترشح عن عمله قبل موعد الانتخابات بثلاثة أشهر، وألا يحمل المترشح «جنسية دولة أخرى عند ترشحه».

الانتخابات الرئاسية تواجه مشكلات

ويقر عضو لجنة «6+6» في المجلس الأعلى للدولة فتح الله السريري في تصريحاتٍ له بأن الانتخابات الرئاسية تواجه مشكلات وعراقيل معروفة للجميع من ضمنها شروط الترشح. وأوضح أن هناك حاجة إلى معلومات أكثر دقة بشأن التعداد السكاني لتوزيع المقاعد البرلمانية على الدوائر بصورة عادلة.

ويعتقد أنصار التوجه إلى انتخابات برلمانية أولاً، أن الفرصة ستكون بذلك متاحة للإطاحة بالمعرقلين سواء مجلس النواب أو مجلس الدولة، إذ سيكون للهيئة التشريعية المنتخبة الحق في العمل على إثراء مشروع الدستور الجديد والاستفتاء عليه، مما يمهد الأرضية لانتخابات رئاسية يصعب الطعن في نتائجها.

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ولم يحدد الناطق باسم مجلس النواب عبدالله بليحق مطلع هذا الأسبوع لدى إعلان انتهاء اجتماع لجنة «6+6» الثاني في طرابلس موعداً زمنياً لإتمام إشغالها، فيما جرى عقد اجتماع مساء الإثنين مع رئيس المفوضية العليا للانتخابات عماد السايح في طرابلس، والتعهد بأخذ ملاحظات الأخير الفنية حول قوانين الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بعين الاعتبار خلال إعداد القوانين الانتخابية.

وفي وقت أعلن أعضاء في مجلس الدولة، مساء الأربعاء، أنهم تلقوا دعوة لعقد جلسة رسمية الأحد المُقبل في طرابلس، لبحث آخر المستجدات السياسية والأمنية والاقتصادية، ألزم غموض خارطة طريق «6+6» رئيس مجلس النواب عقيلة صالح والضغوط الأممية عليه بالظهور مع عضو مجلس النواب ورئيس وفده إلى اللجنة المشتركة جلال الشويهدي الذي أطلعه على كل المستجدات التي بحثتها اللجنة المشتركة، وآخر ما جرى التوصل إليه من تفاهمات دون أن يفصح عن تفاصيلها.

باتيلي يستعجل «6+6»

من جهته تواصل رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبدالله باتيلي هاتفياَ مع عقيلة صالح، وحثّ بعدها لجنة «6+6» المشكّلة من ممثلين عن مجلسي النواب والأعلى للدولة على تسريع وتيرة عملها لإعداد الإطار التشريعي للانتخابات الشاملة، وقبلها ناقش باتيلي مع رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي الجهود الرامية لإجراء الانتخابات وسبل دعم لجنة «6+6» لإنجاز مسؤولياتها في أقرب الآجال، والعمل على تحقيق المصالحة الوطنية وتعزيز الأمن وتوحيد المؤسسة العسكرية، وإنشاء آلية وطنية لإدارة عائدات النفط وترشيد الإنفاق، وأكد المنفي من جهته «ضرورة الملكية الوطنية لكامل العملية السياسية الليبية ومرتكزاتها ومساراتها».

في هذا الوقت ينشط سفير الولايات المتحدة الأميركية ومبعوثها الخاص إلى ليبيا ريتشارد نورلاند باتجاه الدعوة إلى التعجيل بتشكيل «قوة مشتركة» رامياً إلى ضمان «عدم تدخل أي طرف ليبي في الأزمة السودانية الحالية»، قبيل اجتماع مقرر عقده في مدينة سبها بالجنوب الليبي الأسبوع المقبل يجمع أعضاء اللجنة العسكرية المشتركة «5+5» التي تضم ممثلي القيادة العامة وقوات حكومة الوحدة الموقتة.

ولم يذكر المجلس الرئاسي في بيان عبر صفحته على«فيسبوك» مسألة تطرق نورلاند مع المنفي إلى «أزمة السودان»، غير أنه أوضح أن الاجتماع بين الطرفين عبر تقنية زووم بحث «القضايا السياسية والاقتصادية والأمنية ذات الاهتمام المشترك للوصول إلى الانتخابات خلال العام 2023». أضاف أن اللقاء ناقش «ضرورة تعزيز مشروع المصالحة الوطنية وتأسيس قوة عسكرية مشتركة لتأمين الحدود الجنوبية، ووضع آليات وطنية لتنظيم أولويات الإنفاق العام تضمن استفادة كل الشعب الليبي من عوائد النفط».

اهتمام غربي بالجنوب

وأجبر القتال المتفجر في السودان الأميركيين والأوروبيين على تكثيف نشاطهم مع المؤسسة العسكرية وتوجيه ثقل أنظارهم على الجنوب بإطلاق مشاريع ذات بعد تنموي، والدعوة لتأمين الحدود وآبار النفط والغاز، على عكس الجانب الليبي الذي يقدم رسائل على أنه ليس طرفاً في الأزمة السودانية، وأن أي دور لإنشاء القوة المشتركة تكلف به لجنة «5+5» علماً بأن الاجتماع المقبل منتصف الشهر الحالي يدرس ملف تأمين الانتخابات والقوة العسكرية المشتركة وتوحيد الجيش.

وينتهز الغرب الأحداث الجارية أيضاً في السودان لاستثمارها في تنفيذ أهدافه الاستراتيجية، أبرزها تقليص النفوذ الروسي من بوابة «فاغنر» ومنع استخدام الوقود والنفط الليبي في تلك الحرب، لذلك تقاطعت الأنباء المتداولة عن خطة أميركية جديدة أوردتها جريدة «بوليتيكو» لاستهداف مرتزقة فاغنر في ليبيا ودول أفريقية، مع استفهامات حول الجهة السيادية التي قد تعمل معها واشنطن لملاحقة المقاتلين الروس والمتحالفين معهم من تشاد أو السودان (الجنجويد).

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وبموازاة كل هذا انعقد في العاصمة الموريتانية نواكشوط يومي الأربعاء والخميس مؤتمر إقليمي لبحث التعاون بشأن أمن الحدود بين ليبيا وبلدان منطقة الساحل الأفريقي، إذ تشرف الأمم المتحدة على إطلاق برنامج تحت إسم «بناء السلام المحلي والتعافي» جنوب ليبيا بالتعاون مع حكومة الوحدة الوطنية، قالت إنه «يهدف إلى تحسين الثقة بين المواطنين والمؤسسات المحلية، وتحسين الخدمات الأساسية وفرص العمل جنوب ليبيا».

في هذا المناخ المضبب لا ينظر قسم كبير من الليبيين بعين التفاؤل إلى إمكانية تحقيق الوعود الأممية بإنجاز الاستحقاق الانتخابي في بلادهم في الموعد المفترض الذي أفصح عنه مراراً المبعوث الأممي عبدالله باتيلي وهو قُبيل نهاية العام الحالي 2023 أمام السؤال المطروح والمشروع، فهل يسعف ما تبقّى من الوقت (حوالي ستة شهور) لإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية متزامنة في غياب قانون انتخابات، ودون حسم معايير الترشح والإعلان عن قوائم المرشحين، زد على ذلك عدم وضوح الإجراءات الأمنية اللازمة.