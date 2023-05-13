باتيلي يستقبل وفدًا من لجنة «6+6» لمناقشة إنجاز الإطار التشريعي للانتخابات

القاهرة - بوابة الوسط

اجتمع المبعوث الأممي لدى ليبيا عبدالله باتيلي مع وفد من لجنة «6+6» المعنية بالانتهاء من القوانين الانتخابية، اليوم السبت، بحضور الفريق الفني المكلف من البعثة.

عقد اللقاء مقر البعثة الأممية بالعاصمة طرابلس اليوم السبت. وقالت البعثة في بيان إن باتيلي ⁦‬⁩جدد عرض البعثة لتقديم كل دعم ممكن لتمكين اللجنة من إنجاز مهامها في أقرب الآجال.

إنجاز الإطار التشريعي للانتخابات أولوية للبعثة الأممية

وأكد باتيلي أهمية دور اللجنة ومسؤولياتها في إصدار القوانين اللازمة لإجراء انتخابات شاملة في ليبيا. وناقش اللقاء القضايا المتعلقة بإنجاز الإطار التشريعي للانتخابات.

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والجمعة الماضي، قال المبعوث الأميركي الخاص لدى ليبيا السفير ريتشارد نورلاند إن بلاده تؤيد دعوة باتيلي إلى لجنة «6+6» للتوصل إلى اتفاق بشأن إطار قانوني للانتخابات.

وحث نورلاند «القادة السياسيين الليبيين على ممارسة نفوذهم لتحقيق هذه الغاية دون تأخير».

لقاء باتيلي مع المشري يناقش إنجاز القوانين الانتخابية

وبحث باتيلي مع رئيس مجلس الدولة خالد المشري الخميس الماضي «سُبل دعم لجنة (6+6) لإنجاز مسؤولياتها في أقرب الآجال»، وهي اللجنة المشكلة لإعداد القوانين الانتخابية.

وعُقد اللقاء في مقر إقامة المشري في طرابلس، وبحث كذلك العملية السياسية وسبل توحيد الجهود الأمنية والعسكرية. وتطرقا إلى ضرورة المُضي قدمًا نحو تحقيق الاستحقاقات الانتخابية وتلبية تطلعات الليبيين في بناء دولة مدنية آمنة ومستقرة.

جانب من لقاء باتيلي مع أعضاء لجنة «6+6» المكلفة بالانتهاء من القوانين الانتخابية، 13 مايو 2023 (البعثة الأممية)

جانب من لقاء باتيلي مع أعضاء لجنة «6+6» المكلفة بالانتهاء من القوانين الانتخابية، 13 مايو 2023 (البعثة الأممية)