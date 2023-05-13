  • Alwasat News
Atwasat

باتيلي يستقبل وفدًا من لجنة «6+6» لمناقشة إنجاز الإطار التشريعي للانتخابات

القاهرة - بوابة الوسط السبت 13 مايو 2023, 04:39 مساء
باتيلي يستقبل وفدًا من لجنة «6+6» لمناقشة إنجاز الإطار التشريعي للانتخابات
جانب من لقاء باتيلي مع أعضاء لجنة «6+6» المكلفة بالانتهاء من القوانين الانتخابية، 13 مايو 2023 (البعثة الأممية)
alwasat radio

اجتمع المبعوث الأممي لدى ليبيا عبدالله باتيلي مع وفد من لجنة «6+6» المعنية بالانتهاء من القوانين الانتخابية، اليوم السبت، بحضور الفريق الفني المكلف من البعثة.

عقد اللقاء مقر البعثة الأممية بالعاصمة طرابلس اليوم السبت. وقالت البعثة في بيان إن باتيلي ⁦‬⁩جدد عرض البعثة لتقديم كل دعم ممكن لتمكين اللجنة من إنجاز مهامها في أقرب الآجال.

إنجاز الإطار التشريعي للانتخابات أولوية للبعثة الأممية
وأكد باتيلي أهمية دور اللجنة ومسؤولياتها في إصدار القوانين اللازمة لإجراء انتخابات شاملة في ليبيا. وناقش اللقاء القضايا المتعلقة بإنجاز الإطار التشريعي للانتخابات.

- نورلاند يؤيد دعوة باتيلي لـ«6+6» للتوصل إلى اتفاق بشأن الإطار القانوني للانتخابات
- جريدة «الوسط»: ستة أشهر قبل الموعد الانتخابي.. والغموض سيد الموقف
- باتيلي يبحث مع المشري دعم لجنة «6+6» والمضي نحو الانتخابات

والجمعة الماضي، قال المبعوث الأميركي الخاص لدى ليبيا السفير ريتشارد نورلاند إن بلاده تؤيد دعوة باتيلي إلى لجنة «6+6» للتوصل إلى اتفاق بشأن إطار قانوني للانتخابات.

وحث نورلاند «القادة السياسيين الليبيين على ممارسة نفوذهم لتحقيق هذه الغاية دون تأخير».

لقاء باتيلي مع المشري يناقش إنجاز القوانين الانتخابية 
وبحث باتيلي مع رئيس مجلس الدولة خالد المشري الخميس الماضي «سُبل دعم لجنة (6+6) لإنجاز مسؤولياتها في أقرب الآجال»، وهي اللجنة المشكلة لإعداد القوانين الانتخابية.

وعُقد اللقاء في مقر إقامة المشري في طرابلس، وبحث كذلك العملية السياسية وسبل توحيد الجهود الأمنية والعسكرية. وتطرقا إلى ضرورة المُضي قدمًا نحو تحقيق الاستحقاقات الانتخابية وتلبية تطلعات الليبيين في بناء دولة مدنية آمنة ومستقرة.

جانب من لقاء باتيلي مع أعضاء لجنة «6+6» المكلفة بالانتهاء من القوانين الانتخابية، 13 مايو 2023 (البعثة الأممية)
جانب من لقاء باتيلي مع أعضاء لجنة «6+6» المكلفة بالانتهاء من القوانين الانتخابية، 13 مايو 2023 (البعثة الأممية)
جانب من لقاء باتيلي مع أعضاء لجنة «6+6» المكلفة بالانتهاء من القوانين الانتخابية، 13 مايو 2023 (البعثة الأممية)
جانب من لقاء باتيلي مع أعضاء لجنة «6+6» المكلفة بالانتهاء من القوانين الانتخابية، 13 مايو 2023 (البعثة الأممية)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«كلينكا»: الطفل المريض بالسكري والتنمر في المدرسة

«كلينكا»: الطفل المريض بالسكري والتنمر في المدرسة
«أطفال أبطال» (12)‎: رواسي

«أطفال أبطال» (12)‎: رواسي
«أكلات ماجدة 2» (حـ 24): «طبيخة الباشا» والحلو «روزاتا»

«أكلات ماجدة 2» (حـ 24): «طبيخة الباشا» والحلو «روزاتا»
شاهد عبر قناة «الوسط» «WTV2»: مباراة التعاون والنصر في «دورينا»

شاهد عبر قناة «الوسط» «WTV2»: مباراة التعاون والنصر في «دورينا»
كاريكاتير خيري - قبة حديدية!

كاريكاتير خيري - قبة حديدية!
نقطة واحدة تحسم الهبوط الرسمي والمبكر لشباب الجبل إلى دوري الدرجة الأولى الليبي

نقطة واحدة تحسم الهبوط الرسمي والمبكر لشباب الجبل إلى دوري الدرجة الأولى الليبي
بعد انتظار.. طرح أحدث نسخة من سلسلة ألعاب الفيديو «ذي ليجند أوف زيلدا»

بعد انتظار.. طرح أحدث نسخة من سلسلة ألعاب الفيديو «ذي ليجند أوف زيلدا»
عشرات المغاربة يتظاهرون بالرباط تضامنا مع الفلسطينيين (فيديو)

عشرات المغاربة يتظاهرون بالرباط تضامنا مع الفلسطينيين (فيديو)
الفنان التشكيلي التونسي مراد شعابة

الفنان التشكيلي التونسي مراد شعابة
إردوغان يحذّر مؤيديه من دفع «ثمن باهظ» في حال هزيمته

إردوغان يحذّر مؤيديه من دفع «ثمن باهظ» في حال هزيمته
انتهت عبر قناة «الوسط»: مباراة الأهلي بنغازي وشباب الجبل في «دورينا»

انتهت عبر قناة «الوسط»: مباراة الأهلي بنغازي وشباب الجبل في «دورينا»
حائز على «نوبل» للاقتصاد يحذر: سياسة أميركا العدائية تجاه الصين تهدد بتقسيم العالم

حائز على «نوبل» للاقتصاد يحذر: سياسة أميركا العدائية تجاه الصين تهدد بتقسيم ...
«يوروبا ليغ»: روما يهزم ليفركوزن ويضع قدما في النهائي

«يوروبا ليغ»: روما يهزم ليفركوزن ويضع قدما في النهائي
براعم الأهلي بنغازي إلى نهائي الدوري على حساب النصر

براعم الأهلي بنغازي إلى نهائي الدوري على حساب النصر
إطلاق أول خط للحافلات الذاتية القيادة في المملكة المتحدة

إطلاق أول خط للحافلات الذاتية القيادة في المملكة المتحدة
بيونسيه تستهل من ستوكهولم أول جولة عالمية لها منذ سبع سنوات

بيونسيه تستهل من ستوكهولم أول جولة عالمية لها منذ سبع سنوات
إطلاق «آخر أعمال» الترميم لمتحف الموصل شمال العراق

إطلاق «آخر أعمال» الترميم لمتحف الموصل شمال العراق
ماسك الشوفان لتنعيم البشرة والتخلص من الجلد الميت

ماسك الشوفان لتنعيم البشرة والتخلص من الجلد الميت
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
وفاة شخص بعد سقوط شجرة على سيارته (صور)
وفاة شخص بعد سقوط شجرة على سيارته (صور)
مديرية أمن طرابلس تعلن إجراءً ضد عناصرها المتغيبين عن العمل 30 يوما
مديرية أمن طرابلس تعلن إجراءً ضد عناصرها المتغيبين عن العمل 30 ...
بالصور.. افتتاح المصرف التجاري الوطني- فرع الهواري
بالصور.. افتتاح المصرف التجاري الوطني- فرع الهواري
المبروك يبحث مع وزير المالية السعودي تعزيز التعاون الاقتصادي
المبروك يبحث مع وزير المالية السعودي تعزيز التعاون الاقتصادي
مؤسسة النفط تعدد مزايا عودة مجمع رأس لانوف: إنعاش اقتصادي وفرص عمل
مؤسسة النفط تعدد مزايا عودة مجمع رأس لانوف: إنعاش اقتصادي وفرص ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
تحديد موعد الامتحانات النهائية لصفوف النقل بالتعليم الأساسي والثانوي
تحديد موعد الامتحانات النهائية لصفوف النقل بالتعليم الأساسي ......
انتشال جثة من أحد المنازل في طرابلس
انتشال جثة من أحد المنازل في طرابلس...
«الشؤون الاجتماعية» تحدث منظومة الاستعلام عن منحتي الأبناء والزوجة والبنات
«الشؤون الاجتماعية» تحدث منظومة الاستعلام عن منحتي الأبناء ......
موقع إيطالي: ماذا يعني استقبال ميلوني لحفتر في روما؟
موقع إيطالي: ماذا يعني استقبال ميلوني لحفتر في روما؟...
«ذا غارديان»: حفتر يرسل شحنات أسلحة إلى قوات حميدتي
«ذا غارديان»: حفتر يرسل شحنات أسلحة إلى قوات حميدتي...
المزيد
المنقوش تلتقي وزير خارجية البحرين ضمن جولة تحشد لإجراء الانتخابات
المنقوش تلتقي وزير خارجية البحرين ضمن جولة تحشد لإجراء ......
باتيلي يستقبل وفدًا من لجنة «6+6» لمناقشة إنجاز الإطار التشريعي للانتخابات
باتيلي يستقبل وفدًا من لجنة «6+6» لمناقشة إنجاز الإطار ......
القبض على متهم هدد عائلة في طرابلس بالقتل وأجبرها على ترك منزلها منذ 7 سنوات
القبض على متهم هدد عائلة في طرابلس بالقتل وأجبرها على ترك ......
مؤسسة النفط تعدد مزايا عودة مجمع رأس لانوف: إنعاش اقتصادي وفرص عمل
مؤسسة النفط تعدد مزايا عودة مجمع رأس لانوف: إنعاش اقتصادي ......
المبروك يبحث مع وزير المالية السعودي تعزيز التعاون الاقتصادي
المبروك يبحث مع وزير المالية السعودي تعزيز التعاون الاقتصادي...
المزيد