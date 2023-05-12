نورلاند يؤيد دعوة باتيلي لـ«6+6» للتوصل إلى اتفاق بشأن الإطار القانوني للانتخابات

القاهرة - بوابة الوسط

أكد المبعوث الأميركي الخاص لدى ليبيا، السفير ريتشارد نورلاند، اليوم الجمعة، تأييد الولايات المتحدة دعوة الممثل الخاص للأمين العام رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم لدى ليبيا، عبدالله باتيلي، للجنة «6+6» للتوصل إلى اتفاق بشأن إطار قانوني للانتخابات.

وحث نورلاند «القادة السياسيين الليبيين على ممارسة نفوذهم لتحقيق هذه الغاية دون تأخير»، وفق ما نقل عنه حساب السفارة الأميركية لدى ليبيا على موقع «تويتر»، الذي أعاد نشر تغريدات باتيلي بشأن اجتماعه مع رئيسي مجلسي النواب، المستشار عقيلة صالح، والأعلى للدولة، خالد المشري.

ومع المشري ناقش باتيلي، الخميس، «سُبل دعم لجنة (6+6) لإنجاز مسؤولياتها في أقرب الآجال»، وهي اللجنة المشكلة لإعداد القوانين الانتخابية.

وعقد اللقاء في مقر إقامة المشري في طرابلس، وبحث كذلك العملية السياسية وسبل توحيد الجهود الأمنية والعسكرية. وتطرقا إلى ضرورة المضي قدما نحو تحقيق الاستحقاقات الانتخابية وتلبية تطلعات الليبيين في بناء دولة مدنية آمنة ومستقرة، وفق بيان صادر عن مجلس الدولة.

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اتصال بين باتيلي وعقيلة لبحث مسألة الانتخابات

والأربعاء، قال باتيلي، إنه اتفق مع رئيس مجلس النواب، المستشار عقيلة صالح، على الضرورة الملّحة لتسريع وتيرة عمل لجنة «6+6» خلال اتصال هاتفي بينهما استعرض التطورات على الصعيد السياسي.

كما التقى المبعوث الأممي، أمس، رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، لمناقشة التقدم المحرز في الملفات الأساسية للوصول إلى الانتخابات خلال العام الجاري.

وكانت الانتخابات كذلك محور النقاش بين المنفي ورئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة، خلال اجتماع بمقر ديوان رئاسة الوزراء في طرابلس.

إمكانية دعم البعثة الأممية لعمل لجنة «6+6»

وفي 11 أبريل الماضي، عرض باتيلي إمكانية دعم البعثة الأممية لعمل لجنة «6+6» لإنجاز القوانين الانتخابية، وإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية قبل نهاية العام 2023.

وأعرب باتيلي في مذكرة رسمية عن استعداد البعثة لتقديم دعم فني ولوجستي من خلال توفير الخبراء، وما يراه أعضاء اللجنة ضروريا، وذلك بناء على طلب خطي مشترك من اللجنة.

وبنهاية أبريل الماضي، نفى مجلس الدولة عقد لقاء بين رئيسه خالد المشري، ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح، لحل الخلافات التي تعيق الوصول إلى الانتخابات.