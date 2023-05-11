باتيلي يبحث مع المشري دعم لجنة «6+6» والمضي نحو الانتخابات

القاهرة - بوابة الوسط

ناقش المبعوث الأممي لدى ليبيا عبدالله باتيلي مع رئيس مجلس الدولة خالد المشري «سُبل دعم لجنة 6+6 لإنجاز مسؤولياتها في أقرب الآجال»، وهي اللجنة المشكلة لإعداد القوانين الانتخابية، وذلك خلال لقاء بينهما اليوم الخميس.

عقد اللقاء في مقر إقامة المشري في طرابلس، وبحث كذلك العملية السياسية وسبل توحيد الجهود الأمنية والعسكرية. وتطرقا إلى ضرورة المضي قدمًا نحو تحقيق الاستحقاقات الانتخابية وتلبية تطلعات الليبيين في بناء دولة مدنية آمنة ومستقرة، وفق بيان صادر عن مجلس الدولة.

اتصال بين باتيلي وعقيلة لبحث مسألة الانتخابات

وأمس الأربعاء، قال باتيلي، إنه اتفق مع رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، على الضرورة الملّحة لتسريع وتيرة عمل لجنة «6+6» خلال اتصال هاتفي بينهما استعرض التطورات على الصعيد السياسي.

كما التقى المبعوث الأممي أمس رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، لمناقشة التقدم المحرز في الملفات الأساسية للوصول إلى الانتخابات خلال العام الجاري.

وكانت الانتخابات كذلك محور النقاش بين المنفي ورئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة خلال اجتماع بمقر ديوان رئاسة الوزراء في طرابلس.

إمكانية دعم البعثة الأممية لعمل لجنة «6+6»

وفي 11 أبريل الجاري، عرض باتيلي إمكانية دعم البعثة الأممية لعمل لجنة «6+6» المشتركة من أعضاء مجلسي النواب والدولة لإنجاز القوانين الانتخابية، وإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية قبل نهاية العام 2023.

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وأعرب باتيلي في مذكرة رسمية عن استعداد البعثة لتقديم دعم فني ولوجستي من خلال توفير الخبراء، وما يراه أعضاء اللجنة ضروريا وذلك بناء على طلب خطي مشترك من اللجنة.

وبنهاية أبريل الماضي، نفى مجلس الدولة عقد لقاء بين رئيسه خالد المشري ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح لحل الخلافات التي تعيق الوصول إلى الانتخابات.