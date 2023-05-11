  • Alwasat News
Atwasat

باتيلي يبحث مع المشري دعم لجنة «6+6» والمضي نحو الانتخابات

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 11 مايو 2023, 03:10 مساء
باتيلي يبحث مع المشري دعم لجنة «6+6» والمضي نحو الانتخابات
المشري في لقائه مع باتيلي، طرابلس، 11 مايو 2023 (مجلس الدولة)
alwasat radio

ناقش المبعوث الأممي لدى ليبيا عبدالله باتيلي مع رئيس مجلس الدولة خالد المشري «سُبل دعم لجنة 6+6 لإنجاز مسؤولياتها في أقرب الآجال»، وهي اللجنة المشكلة لإعداد القوانين الانتخابية، وذلك خلال لقاء بينهما اليوم الخميس.

عقد اللقاء في مقر إقامة المشري في طرابلس، وبحث كذلك العملية السياسية وسبل توحيد الجهود الأمنية والعسكرية. وتطرقا إلى ضرورة المضي قدمًا نحو تحقيق الاستحقاقات الانتخابية وتلبية تطلعات الليبيين في بناء دولة مدنية آمنة ومستقرة، وفق بيان صادر عن مجلس الدولة.

اتصال بين باتيلي وعقيلة لبحث مسألة الانتخابات 
وأمس الأربعاء، قال باتيلي، إنه اتفق مع رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، على الضرورة الملّحة لتسريع وتيرة عمل لجنة «6+6»  خلال اتصال هاتفي بينهما  استعرض التطورات على الصعيد السياسي.

كما التقى المبعوث الأممي أمس رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، لمناقشة التقدم المحرز في الملفات الأساسية للوصول إلى الانتخابات خلال العام الجاري.

وكانت الانتخابات كذلك محور النقاش بين المنفي ورئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة خلال اجتماع بمقر ديوان رئاسة الوزراء في طرابلس.

إمكانية دعم البعثة الأممية لعمل لجنة «6+6»
وفي 11 أبريل الجاري، عرض باتيلي إمكانية دعم البعثة الأممية لعمل لجنة «6+6» المشتركة من أعضاء مجلسي النواب والدولة لإنجاز القوانين الانتخابية، وإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية قبل نهاية العام 2023.

- باتيلي يتفق مع عقيلة صالح على ضرورة تسريع عمل لجنة «6+6»
- اللافي ونورلاند يبحثان جهود المصالحة وإجراء الانتخابات
- لجنة «6+6» تستمع لملاحظات «المفوضية العليا» حول قوانين الانتخابات

وأعرب باتيلي في مذكرة رسمية عن استعداد البعثة لتقديم دعم فني ولوجستي من خلال توفير الخبراء، وما يراه أعضاء اللجنة ضروريا وذلك بناء على طلب خطي مشترك من اللجنة.

وبنهاية أبريل الماضي، نفى مجلس الدولة عقد لقاء بين رئيسه خالد المشري ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح لحل الخلافات التي تعيق الوصول إلى الانتخابات.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«دورينا» (الجولة 5 إياب): أهداف مباراة الأخضر والنصر

«دورينا» (الجولة 5 إياب): أهداف مباراة الأخضر والنصر
«دورينا» (الجولة 5 إياب): أهداف مباراة الهلال والصقور

«دورينا» (الجولة 5 إياب): أهداف مباراة الهلال والصقور
«دورينا» (الجولة 5 إياب): أهداف مباراة الاتحاد والسويحلي

«دورينا» (الجولة 5 إياب): أهداف مباراة الاتحاد والسويحلي
«دورينا» (الجولة 5 إياب) : أهداف مباراة الصداقة والتحدي

«دورينا» (الجولة 5 إياب) : أهداف مباراة الصداقة والتحدي
زاهي حواس يرد على «كليوباترا نتفليكس» بإطلاق فيلم وثائقي

زاهي حواس يرد على «كليوباترا نتفليكس» بإطلاق فيلم وثائقي
كاريكاتير خيري - السودان

كاريكاتير خيري - السودان
توصية أميركية جديدة تدعو للبدء بالتصوير الشعاعي للثدي في سن الأربعين

توصية أميركية جديدة تدعو للبدء بالتصوير الشعاعي للثدي في سن الأربعين
أول فريق «ستاند أب كوميدي» في سورية يواجه أزماتها بالدعابات

أول فريق «ستاند أب كوميدي» في سورية يواجه أزماتها بالدعابات
شاهد الاستوديو التحليلي عبر قناة «الوسط»: مباراة الصقور ودارنس في «دورينا»

شاهد الاستوديو التحليلي عبر قناة «الوسط»: مباراة الصقور ودارنس في «دورينا»
شاهد عبر «قناة الوسط» الاستوديو التحليلي لمباريات اليوم من «دورينا»

شاهد عبر «قناة الوسط» الاستوديو التحليلي لمباريات اليوم من «دورينا»
أحمد النويري يتسلم جائزة فؤاد حداد للشعر الشعبي

أحمد النويري يتسلم جائزة فؤاد حداد للشعر الشعبي
كلية الفنون والعمارة بدرنة تختتم مؤتمرها الدولي الأول بـ«30 ورقة بحثية»

كلية الفنون والعمارة بدرنة تختتم مؤتمرها الدولي الأول بـ«30 ورقة بحثية»
إنتر يضع قدمًا في نهائي أبطال أوروبا بهدفين في شباك ميلان

إنتر يضع قدمًا في نهائي أبطال أوروبا بهدفين في شباك ميلان
شاهد في «نسخة إلى الرأي العام»: هيئة رصد المحتوى.. المعايير والجدوى والنجاعة

شاهد في «نسخة إلى الرأي العام»: هيئة رصد المحتوى.. المعايير والجدوى والنجاعة
2022 الأكثر حرارة في المغرب منذ أربعين عامًا

2022 الأكثر حرارة في المغرب منذ أربعين عامًا
سويسرا تحتجز 8 مليارات دولار من أصول البنك المركزي الروسي

سويسرا تحتجز 8 مليارات دولار من أصول البنك المركزي الروسي
قناة الوسط «WTV» تعرض الأجندة الكاملة للجولة السادسة إياب من «دورينا» مع فقرة «VAR»

قناة الوسط «WTV» تعرض الأجندة الكاملة للجولة السادسة إياب من «دورينا» مع فقرة ...
قائد برشلونة سيرجيو بوسكيتس يعلن رحيله رسميا والنصر السعودي يلوح في الأفق

قائد برشلونة سيرجيو بوسكيتس يعلن رحيله رسميا والنصر السعودي يلوح في الأفق
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
حكومة الدبيبة: خطوات فعلية لتوفير الكهرباء والتصدير لجنوب أوروبا
حكومة الدبيبة: خطوات فعلية لتوفير الكهرباء والتصدير لجنوب أوروبا
باتيلي يبحث مع المشري دعم لجنة «6+6» والمضي نحو الانتخابات
باتيلي يبحث مع المشري دعم لجنة «6+6» والمضي نحو الانتخابات
المنقوش تؤكد استعداد ليبيا لدعم جهود الوساطة بين الأطراف المتنازعة في السودان
المنقوش تؤكد استعداد ليبيا لدعم جهود الوساطة بين الأطراف ...
بلدية بنغازى تبحث مع شركات صينية آليات تنفيذ عدد من المشاريع الاستثمارية
بلدية بنغازى تبحث مع شركات صينية آليات تنفيذ عدد من المشاريع ...
مسؤول بمجلس السيادة الانتقالي بالسودان: «فاغنر» موجودة في مناطق استخراج الذهب على الحدود مع ليبيا
مسؤول بمجلس السيادة الانتقالي بالسودان: «فاغنر» موجودة في مناطق ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
تحديد موعد الامتحانات النهائية لصفوف النقل بالتعليم الأساسي والثانوي
تحديد موعد الامتحانات النهائية لصفوف النقل بالتعليم الأساسي ......
انتشال جثة من أحد المنازل في طرابلس
انتشال جثة من أحد المنازل في طرابلس...
هيئة الأوقاف تعلن الجمعة أول أيام عيد الفطر المبارك
هيئة الأوقاف تعلن الجمعة أول أيام عيد الفطر المبارك...
ليبيون يؤدون صلاة عيد الفطر في عدد من المدن مع الانقسام حول رؤية هلال شوال (صور)
ليبيون يؤدون صلاة عيد الفطر في عدد من المدن مع الانقسام حول ......
موقع إيطالي: ماذا يعني استقبال ميلوني لحفتر في روما؟
موقع إيطالي: ماذا يعني استقبال ميلوني لحفتر في روما؟...
المزيد
كريم خان: أوامر القبض على المطلوبين في ليبيا مجرد خطوة أولى وسنفعل المزيد
كريم خان: أوامر القبض على المطلوبين في ليبيا مجرد خطوة أولى ......
كريم خان: نتواصل مع أهالي الضحايا والناجين في ليبيا من أجل تحقيق العدالة
كريم خان: نتواصل مع أهالي الضحايا والناجين في ليبيا من أجل ......
كريم خان يؤكد إصدار قوائم قبض جديدة في ليبيا من المحكمة الجنائية الدولية
كريم خان يؤكد إصدار قوائم قبض جديدة في ليبيا من المحكمة ......
مسؤول بمجلس السيادة الانتقالي بالسودان: «فاغنر» موجودة في مناطق استخراج الذهب على الحدود مع ليبيا
مسؤول بمجلس السيادة الانتقالي بالسودان: «فاغنر» موجودة في ......
بلدية بنغازى تبحث مع شركات صينية آليات تنفيذ عدد من المشاريع الاستثمارية
بلدية بنغازى تبحث مع شركات صينية آليات تنفيذ عدد من المشاريع......
المزيد