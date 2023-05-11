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اللافي ونورلاند يبحثان جهود المصالحة وإجراء الانتخابات

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 11 مايو 2023, 10:37 صباحا
اللافي ونورلاند يبحثان جهود المصالحة وإجراء الانتخابات
اللافي ونورلاند، (أرشيفية: الإنترنت)
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بحث عضو المجلس الرئاسي عبدالله اللافي مع المبعوث الأميركي الخاص إلى ليبيا السفير ريتشارد نورلاند جهود المصالحة الوطنية في ليبيا، وسبل التقدم نحو إجراء انتخابات في موعدها.

جاء ذلك خلال مكالمة هاتفية أمس الأربعاء، بمشاركة القائم بالأعمال في سفارة الولايات المتحدة لدى ليبيا، ليزلي أوردمان، حيث اتفق الطرفان على «أن جهود تعزيز المصالحة الوطنية في ليبيا ضرورية لضمان تحقيق السلام والازدهار على المدى الطويل في جميع أنحاء البلاد»، وفق تغريدة السفارة على موقع «تويتر» اليوم الخميس.

الاتصال تناول مسألة توزيع الإيرادات
كما ناقش نورلاند واللافي «الحاجة إلى جهود متضافرة وملموسة من قبل الأطراف الليبية لتحقيق التقدم نحو إجراء انتخابات في موعدها وضمان التوزيع العادل للإيرادات»، وفق التغريدة.

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وقال اللافي عبر حسابه الشخصي على موقع «فيسبوك»، إن «نورلاند أكد دعم بلاده الكامل لليبيا» لإنجاح مشروع المصالحة بقيادة المجلس الرئاسي، مشير إلى «أهمية هذا الملف في إنجاح العملية السياسية، والانتخابات الرئاسية والتشريعية، وكذلك تقديم الدعم في مجال تحقيق الأمن والاستقرار».

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