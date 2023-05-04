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المنقوش: بحثت بالجزائر سبل لعب البلدين دورًا إيجابيًا في وقف إطلاق النار بالسودان

الجزائر - بوابة الوسط: عبدالرحمن أميني الخميس 04 مايو 2023, 11:17 مساء
المنقوش: بحثت بالجزائر سبل لعب البلدين دورًا إيجابيًا في وقف إطلاق النار بالسودان
لقاء الرئيس عبدالمجيد تبون مع المنقوش، الخميس 4 مايو 2023. (الرئاسة الجزائرية)
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كشفت وزيرة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة نجلاء المنقوش أن النقاش مع الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون تمحور حول آخر تداعيات الأزمة في السودان، وكيف يمكن أن يكون للبلدين «دور إيجابي في وقف إطلاق النار».

وأكدت المنقوش، في تصريح للصحافيين عقب استقبالها من طرف تبون، بمقر رئاسة الجمهورية الجزائرية، اليوم الخميس، حرص ليبيا على توطيد العلاقات الثنائية والتعاون المشترك مع الجزائر في شتى المجالات.

واعتبرت المنقوش زيارتها إلى الجزائر مهمة جدا؛ لأنها «تزيد توطيد العلاقات الثنائية بين البلدين والتعاون المشترك في المجالين الاقتصادي والسياسي».

- المنقوش تثمن موقف الجزائر المحوري والإيجابي في القضية الليبية
- تبون يجدد دعم الجزائر لاستقرار ليبيا وتطوير علاقات التعاون بين البلدين
- المنقوش توضح محاور جلسة العمل الموسعة مع المسؤولين في الجزائر

المنقوش: اللقاء مع تبون مثمرًا
وأوضحت أن لقاءها مع تبون كان مثمرًا، وجرى خلاله التطرق إلى العلاقات التاريخية بين البلدين وإلى الكثير من المسائل المتعلقة بتطوير العلاقات الثنائية، على غرار التعاون في مجالات المياه الجوفية والمعابر البرية.

وخلال لقائها وزير الشؤون الخارجية الجزائري أحمد عطاف، جدد لها حرص بلاده على دعم استقرار ووحدة ليبيا. وترأس الوزيران جلسة عمل بمشاركة وفدي البلدين، تمحورت حول آفاق تعزيز علاقات التعاون الثنائي، حيث جرى التطرق إلى الملفات المتعلقة بفتح المعبرين الحدوديين، النقل البري والبحري والجوي، الاستثمارات المشتركة وإدارة المياه الجوفية.

وتلقى عطاف من الوزيرة المنقوش عرضًا حول آخر مستجدات العملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة لإنهاء الأزمة وأكد تأييده «لكل ما من شأنه تحقيق التوافق بين أبنائه للمضي قدما في تنظيم الانتخابات البرلمانية والرئاسية».

يُشار إلى أنّ المنقوش حلّت مساء الأربعاء بالجزائر على رأس وفد هام قادمة من تونس في زيارة عمل استمرت يومين.

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