المنقوش تثمن موقف الجزائر المحوري والإيجابي في القضية الليبية

القاهرة - بوابة الوسط

ثمنت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة نجلاء المنقوش «موقف الجزائر المحوري والإيجابي في القضية الليبية»، مشيرة إلى أنه «يعكس عمق العلاقات التاريخية بين الشعبين».

جاء تصريح المنقوش عقب لقائها مع الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون بقصر المرادية في الجزائر العاصمة اليوم الخميس رفقة السفير الليبي لدى الجزائر صالح همة، وذلك عقب جلسة عمل موسعة بين المسؤولين الليبيين ونظرائهم الجزائريين.

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وقالت وزارة الخارجية والتعاون الدولي عبر صفحتها على «فيسبوك» إن الرئيس الجزائري جدد خلال اللقاء تأكيده على موقف بلاده الداعم لوحدة ليبيا، مؤكدًا على أهمية توطيد أواصر التعاون، لتحقيق تطلعات الشعبين الشقيقين.

تبون يبحث مع المنقوش مستجدات الأزمة السودانية

وأضافت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الليبية أن الجانبين بحثا خلال اللقاء سبل التعاون والتنسيق في القضايا ذات الاهتمام المشترك على عدة أصعدة وآخر مستجدات الأزمة السودانية.

وحضر اللقاء من الجانب الجزائري، وزير الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف، ومدير ديوان رئاسة الجمهورية، محمد النذير العرباوي، بحسب الرئاسة الجزائرية.

لقاء الرئيس عبدالمجيد تبون مع المنقوش، الخميس 4 مايو 2023. (الرئاسة الجزائرية)

لقاء الرئيس عبدالمجيد تبون مع المنقوش، الخميس 4 مايو 2023. (الرئاسة الجزائرية)