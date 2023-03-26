الرياض تستضيف القمة العربية على مستوى القادة في 19 مايو

القاهرة - بوابة الوسط

تعقد جامعة الدول العربية قمتها السنوية على مستوى القادة في التاسع عشر من مايو بالرياض، بحسب ما أفاد مسؤول كبير في المنظمة العربية في القاهرة.

وقال الأمين العام المساعد للجامعة العربية، حسام زكي، التي تتخذ مقرًا في القاهرة، في بيان إن «القمة 32 ستعقد في 19 مايو في السعودية بعد أن وافقت سلطات المملكة على الموعد»، وفق «فرانس برس».

وأضاف زكي أن القمة ستسبقها عدة اجتماعات تحضيرية علي مستويي كبار المسؤولين والوزراء تمهد لاتعقادها علي مدار خمسة أيام.

قمة الجزائر تناقش النزاعات الإقليمية في سورية وليبيا

وكانت القمة الأخيرة على مستوى الزعماء العرب للجامعة التي تضم 22 دولة، عقدت في الجزائر في نوفمبر وكانت الأولى بعد توقف طال ثلاث سنوات بسبب أزمة جائحة «كوفيد-19».

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وبحث القادة العرب في قمة الجزائر النزاعات الإقليمية، خصوصًا في سورية وليبيا، وكذلك تطبيع بعض الدول العربية في الأعوام الأخيرة علاقاتها مع إسرائيل.

تجدر الإشارة إلي أن عام ٢٣ من المنتظر أن يشهد أيضا انعقاد كل من قمة عربية تنموية في موريتانيا والقمة العربية الأفريقية في المملكة العربية السعودية.