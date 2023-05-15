المنقوش تبحث في مسقط تعزيز التعاون بين ليبيا وسلطنة عمان

القاهرة - بوابة الوسط

بحثت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة نجلاء المنقوش، صباح اليوم الإثنين، في مسقط مع وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي تعزيز التعاون بين ليبيا والسلطانة.

مباحثات المنقوش ووزير الخارجية العماني

وعقدت المنقوش مع البوسعيدي «لقاءً ثنائيًا لبحث سبل توثيق الروابط والعلاقات الثنائية المشتركة بين البلدين الشقيقين، بالإضافة إلى المستجدات العربية والإقليمية وتعزيز التعاون بين دولة ليبيا وسلطنة عمان في مختلف المجالات»، وفق ما أعلنته وزارة الخارجية والتعاون الدولي عبر صفحتها على «فيسبوك».

وأجرت المنقوش خلال تواجدها في مسقط، زيارة إلى المتحف الوطني ودار الأوبرا السلطانية، حيث عبرت «عن تقديرها لأهل عُمان الذين عُرفوا بالود وارتباطهم بقضايا أمتهم»، كما «أشادت بتراثها المُلهم لمبدعيها وفنانيها»، مشيرةً إلى عمق الروابط التاريخية بين الشعبين الشقيقين، وفق الخارجية الليبية.

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والتقت المنقوش خلال الزيارة وزير المكتب السلطاني العماني الفريق أول سلطان بن محمد النعماني، الذي تبادلت معه الأحاديث الودية حول عدد من مجالات التعاون المشتركة.

جولة المنقوش الخليجية

ووصلت المنقوش في وقت سابق إلى مسقط في زيارة رسمية إلى سلطنة عمان، قادمة من الدوحة، ضمن جولة خليجية بدأتها مطلع الأسبوع الجاري، بالعاصمة البحرينية المنامة.

وتأتي جولة المنقوش الخليجية قبل أيام من انعقاد القمة العربية المرتقبة في مدينة جدة السعودية يوم 19 مايو الجاري، بينما تهدف تلك الجولة إلى حشد الدعم للعملية السياسة وإجراء الانتخابات قبل نهاية العام الجاري.

جولة المنقوش بالمتحف الوطني في مسقط، الإثنين 15 مايو 2023. (وزارة الخارجية الليبية)

جولة المنقوش بالمتحف الوطني في مسقط، الإثنين 15 مايو 2023. (وزارة الخارجية الليبية)

زيارة المنقوش للأوبرا السلطانية في مسقط، الإثنين 15 مايو 2023. (وزارة الخارجية الليبية)