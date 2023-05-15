المنقوش تشيد بجهود عمان في حلحلة الأزمات الإقليمية والدولية

القاهرة - بوابة الوسط

أشادت وزيرة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة نجلاء المنقوش «بجهود سلطنة عمان في حلحلة الأزمات والقضايا الإقليمية والدولية ودعمها تحقيق السلام».

وتجري المنقوش أول زيارة لها إلى سلطنة عمان منذ توليها مهامها، والتقت مع الفريق أول سلطان بن محمد النعماني وزير المكتب السلطاني العماني، وفق حساب الوزارة بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر».