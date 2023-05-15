المنقوش تشيد بجهود عمان في حلحلة الأزمات الإقليمية والدولية

أشادت وزيرة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة نجلاء المنقوش «بجهود سلطنة عمان في حلحلة الأزمات والقضايا الإقليمية والدولية ودعمها تحقيق السلام».
وتجري المنقوش أول زيارة لها إلى سلطنة عمان منذ توليها مهامها، والتقت مع الفريق أول سلطان بن محمد النعماني وزير المكتب السلطاني العماني، وفق حساب الوزارة بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر».
مباحثات المنقوش في مسقط
وخلال اللقاء رحب النعماني بالمنقوش، وجرى تبادل الأحاديث الودية حول عدد من مجالات التعاون المشتركة. وعبرت الوزيرة عن اعتزازها وتقديرها لمسيرة العلاقات الأخوية التي تربط بين ليبيا وسلطنة عمان الشقيقة.
وتجري وزيرة الخارجية جولة خليجية قبيل انعقاد القمة العربية في مدينة جدة السعودية 19 مايو الجاري، بينما تهدف تلك الجولة إلى الحشد لإجراء الانتخابات، حيث زارت البحرين وقطر.
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