«كاميرات المراقبة» تسقط عصابة لسرقة محال الهواتف المحمولة في الكويفية

القاهرة - بوابة الوسط

قالت مديرية أمن بنغازي، اليوم الإثنين، إن مركز شرطة الكويفية تمكن من ضبط تشكيل عصابي مُلثم دأب على سرقة محال بيع الهواتف المحمولة بمنطقة الكويفية.

وجرى ضبط المتهمين وبحوزتهم بعض البضائع المسروقة ومبلغ مالي، ليتبين أن الأول يُدعى (ح.س.ف) ليبي الجنسية والثاني (أ.ع.م) ليبي الجنسية، والثالث يُدعى (أ.س.ف) مصري الجنسية، والرابع (أ.س.م) مصري الجنسية، وفق المديرية، حسب بيان صادر عن المديرية.

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بدأت تفاصيل الواقعة بشكوى مواطن ضد أشخاص مجهولي الهوية سرقوا محل بيع الهواتف المحمولة ومُلحقاتها الخاص به، إذ تقدر المسروقات بمبلغ وقدر 18 ألف دينار ليبي وباقات من كروت الدفع المُسبق. وعاين رجال المركز مكان الواقعة، حيث تعرض باب المحل للإتلاف، ورصدت كاميرات المراقبة أربعة أشخاص ملثمين ينفذون عملية السرقة.

4 مشتبهين ترددوا على محلات بيع الهواتف المحمولة

وقادت التحريات -التي استندت إلى كاميرات المراقبة- إلى الاشتباه بأربعة أشخاص يتجولون بالمنطقة منذ مدة ويدخلون محال بيع الهواتف المحمولة للسؤال عن أسعار الهواتف وبعض الكماليات. وعقب ضبطهم، اعترف المتهمون بسرقتهم لمحل الشاكي وسرقة عدة محال تجارية بالمنطقة، واتُخذت الإجراءات القانونية كافة حيالهم وجرى إحالتهم إلى النيابة العامة.

هواتف محمولة جرى ضبطها بحوزة المتهمين، 15 مايو 2023. (مديرية أمن بنغازي)

المتهمون بسرقة محل بيع الهواتف المحمولة في الكويفية، 15 مايو 2023. (مديرية أمن بنغازي)