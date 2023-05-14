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ضبط شخص بحوزته أسطوانات غاز مسروقة في صبراتة

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 14 مايو 2023, 12:05 صباحا
ضبط شخص بحوزته أسطوانات غاز مسروقة في صبراتة
المتهم بسرقة أسطوانات غاز في صبراتة، 13 مايو 2023. (مديرية أمن صبراتة)
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أعلنت مديرية أمن صبراتة، مساء السبت، القبض على شخص من خارج المدينة متلبسا بحيازة أسطوانات غاز مسروقة.

وتمكن أعضاء وحدة التحري والقبض بقسم البحث الجنائي صبراتة من ضبط المتهم خلال محاولته بيع أسطوانات الغاز المسروقة وسط المدينة، وفق بيان مقتضب صادر عن المديرية.

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وخلال التحقيقات، اعترف المتهم بسرقة أسطوانات الغاز من أحد مستودعات الغاز بمنطقة السيدة زينب وأنها ليست المرة الأولى.

وضبط بحوزة المتهم هواتف محمولة يشتبه في كونها مسروقه؛ لعدم معرفته رموز الحمايه الخاصه بها. وقد اتخذت الإجراءات القانونية حيال المتهم.

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