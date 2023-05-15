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ضبط مطلوب في 10 وقائع سرقة هواتف محمولة ببنغازي

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 15 مايو 2023, 07:44 صباحا
ضبط مطلوب في 10 وقائع سرقة هواتف محمولة ببنغازي
مطلوب في وقائع سرقة في مدينة بنغازي، 14 مايو 2023، (أمن بنغازي)
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ضبط مركز شرطة البركة في مدينة بنغازي شخصا يمتهن سرقة الهواتف المحمولة، سُجلت ضده أكثر من عشرة محاضر في أماكن مختلفة.

تعود بداية الواقعة إلى تقدم مواطنين بشكوى ضد شخص ينفذ جرائمه بطريقة واحدة، حيث يستأجر سيارة ويطلب من سائقها توصيله، ويكون بحوزته صناديق أجهزة كهربائية موضوع بداخلها حجارة لإيهام سائق المركبة أنها بضاعة ويرغب في توزيعها على المحال التجارية، وفي منتصف الطريق يطلب من سائق المركبة هاتفه لإجراء مكالمة بحجة أن هاتفه الخاص مقفل أو معطل، ثم ينزل من السيارة بسرعة ويلوذ بالفرار، حسب بيان مديرية أمن بنغازي على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أمس الأحد.

ضبط المتهم في كمين
وبمراجعة الأماكن التي وقعت فيها هذا النوع من الحوادث، وهي «البركة والماجوري وسيدي يونس وحي السلام»، اشتبه أعضاء التحري في المركز بأحد الأشخاص كونه تنطبق عليه المواصفات التي أفاد بها المشتكون، ثم أُعد كمين محكم له وضبط بحوزته هواتف محمولة وصناديق لأجهزة كهربائية بداخلها حجارة.

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وبالانتقال به إلى المركز، اعترف بما نُسب إليه، وأقر بارتكابه جرائمه وفق الطريقة سالفة الذكر، لتتخذ الإجراءات القانونية معه ثم أحيل إلى النيابة العامة.

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